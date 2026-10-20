Игорь Руденя рассказал о потенциале СЗФО в обеспечении технологического суверенитета

21:46, 20 октября 2026, ПАИ

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя принял участие в заседании Межотраслевого координационного совета по обеспечению технологического суверенитета и лидерства при Правительственной комиссии по промышленности. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда.

Заседание провели первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров и заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. В нём приняли участие главы регионов, представители федеральных органов исполнительной власти, отраслевых ведомств и компаний.

Участники обсудили обеспечение технологического суверенитета нефтегазовой отрасли и реализацию программы стандартизации в нефтегазовой и химической отраслях. Отдельное внимание уделили межотраслевому оборудованию, технологиям и подходам к их тиражированию в различных отраслях промышленности.

«На территории округа сосредоточена вся цепочка: ведётся добыча сырья и его переработка, работают верфи и порты, производится высокотехнологичное оборудование, осуществляется подготовка кадров для каждого звена нефтегазовой отрасли, – отметил Игорь Руденя. – Ключевую роль в импортозамещении и развитии отечественных технологий в нефтегазохимическом комплексе играют научно-производственные и инжиниринговые центры, обеспечивающие связь между наукой и передовыми предприятиями отрасли».

По словам полномочного представителя, благодаря мощному научному и производственному потенциалу, сконцентрированному в том числе в регионах Северо-Западного федерального округа, у России есть всё необходимое, чтобы стать мировым лидером в технологиях разведки, добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов. Внедрение новых решений уже сегодня позволяет наращивать объёмы в действующих проектах, осваивать месторождения со сложным геологическим строением и вести глубокую переработку сырья.

Полпред выразил уверенность, что заседание даст новый импульс к обеспечению технологического суверенитета России.

«Первоочередная задача совета – распространить на широкий ряд отраслей успешный опыт импортозамещения в нефтегазовом машиностроении. Мы уже располагаем инженерными решениями и производственными компетенциями, востребованными далеко за пределами нефтегазовой отрасли», – сказал Денис Мантуров.

Александр Новак отметил, что нефтегазовый комплекс сталкивается с беспрецедентными внешними вызовами, однако Россия обладает всеми механизмами и инструментами, чтобы обеспечить не только безопасность, но и технологическую независимость отрасли.

«Наша цель – не просто заменить импорт, а создать технологии и оборудование, которые не уступают лучшим мировым образцам», – сказал он.

По данным Росстата, по итогам восьми месяцев 2026 года промышленный сектор Северо-Запада демонстрирует уверенный рост, опережая среднероссийские темпы как добычи, так и обработки. Предприятия в округе отгрузили продукцию на 8,6 трлн рублей, а индекс промышленного производства составил 101,1 %.

Добыча полезных ископаемых определяет экономику Карелии, Коми, Мурманской области и Ненецкого автономного округа. Только в сентябре этого года в Ненецком автономном округе запущена добыча на Лаявожском и в Командиршорской группе месторождений. Северо-Западный федеральный округ располагает 8,6 % запасов нефти и 10 % запасов газа в стране, но при этом местная нефть сложна в переработке из-за высокой вязкости и большого количества серы.

Второй по значимости отраслью является металлургия (905 млрд рублей, +6,9 % к прошлому году) – локомотив экономики Вологодской и Мурманской областей. Кроме того, СЗФО удерживает статус главного центра кораблестроения России, сосредоточив 70 % судостроительных мощностей государства.

Третье место по объёмам отгрузки занимает химическая промышленность. Регион играет ключевую роль на рынке удобрений, обеспечивая около 40 % общероссийских поставок. Четвёртую позицию удерживает производство кокса и нефтепродуктов.