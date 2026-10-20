Жители Псковской области смогут отреставрировать старинные письма и документы

22:50, 20 октября 2026, ПАИ

Жители Псковской области смогут отреставрировать и законсервировать документы, письма, фотографии и многое другое. Сделать это можно будет в региональном центре консервации и реставрации библиотечных фондов, который торжественно откроется в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Яковлевича Курбатова в пятницу, 23 октября. Об этом в эфире радио «7 НЕБО» рассказал начальник управления обеспечения сохранности фондов Российской государственной библиотеки Александр Сошнин.

«Это такой специальный отдел в регионе, связанный непосредственно с консервацией и реставрацией документов. Его основная задача, конечно же, заключается в сохранении библиотечных документов, но и у других организаций, которые будут заинтересованы, есть возможность обратиться в центр и получить соответствующую услугу. Также замечу, что и у граждан есть такая возможность», – сказал гость эфира.

Ведущий в свою очередь уточнил, можно ли принести в центр для восстановления и консультации по дальнейшим работам фотографии и письма, например оставшиеся с времён Великой Отечественной войны, на что эксперт ответил утвердительно.

Александр Сошнин также пояснил, что термин «консервация» подразумевает всё, включая реставрацию. Консервация документов – это не только механическое вмешательство в процессе восстановления документа, но и предотвращение его дальнейшего разрушения. При превентивной консервации документ помещают в специальный защитный короб из бескислотного картона или в конверт из инертной плёнки. Ещё один метод консервации – обеспыливание.

«А вот реставрация – это когда уже непосредственно разрушенный документ восстанавливают и приводят к такому состоянию, чтобы им можно было пользоваться», – отметил начальник управления обеспечения сохранности фондов Российской государственной библиотеки.

Добавим также, что в церемонии открытия центра примут участие представители правительства Псковской области, Российской государственной библиотеки, министерства культуры региона, Псковского музея-заповедника, областного центра народного творчества, Государственного архива Псковской области, Псковского государственного университета и других партнёрских организаций.

Напомним, Псковская область выиграла конкурсное право на создание уникальной площадки, став одним из основных научно-производственных узлов сохранения редких книг и исторических документов. Ключевыми партнёрами проекта являются Министерство культуры РФ и Российская государственная библиотека.

В стенах областной библиотеки появится лаборатория, которая благодаря передовым технологиям и профессионализму специалистов будет возвращать вторую жизнь пострадавшим от времени сокровищам – дореволюционным газетам, рукописям, архивам и книжным памятникам.

Новый центр оснащён высокотехнологичным оборудованием, от вакуумных столов для восполнения утрат бумаги до систем инкапсулирования, и укомплектован высококвалифицированными кадрами, прошедшими обучение и стажировку в Российской государственной библиотеке у ведущих специалистов.

Открытие центра – это важнейшее историческое событие не только для областной научной библиотеки и Псковского региона в целом, но и для всего Северо-Запада России.