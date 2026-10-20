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Общество

В российском онкоцентре врачи составляют «молекулярный паспорт» опухоли за пять дней

В Тульском онкологическом центре пациентка в среднем через пять дней после первого подозрения получает заключение с полным «молекулярным паспортом» опухоли. Об этом сообщает телеканал «Первый Тульский».

Фото: ПАИ

Основу лечения закладывают врачи-патологоанатомы. В отделении работают пять врачей, два совместителя и семь лабораторных медицинских техников.

По словам заведующей отделением Анны Боронтовой, задача врачей – не просто подтвердить или опровергнуть диагноз, а составить полный «молекулярный паспорт» опухоли: от точности определения её типа и агрессивности зависит, какую терапию назначит химиотерапевт и какой объём операции выберет хирург.

Путь образца начинается с биопсии при подозрении на образование в молочной железе. Материал направляют в отделение, где лаборанты в течение суток проводят его через фиксацию, проводку, заливку в парафин, изготовление срезов и окраску. Затем препараты изучает врач-патологоанатом, а важнейшим этапом становится иммуногистохимическое исследование – оно определяет молекулярный подтип новообразования.

В отделении установлен цифровой сканер: он позволяет получать у ведущих специалистов удалённые консультации по препаратам. Ещё одно преимущество – уникальная для Тульской области лабораторная информационная система, которая даёт врачам из других отделений отслеживать все этапы диагностики в режиме реального времени.

Отметим, что борьба с онкозаболеваниями – одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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