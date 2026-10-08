«Единство народов – единство ценностей»: как прошла главная дискуссия Псковского медиафорума

20 октября в актовом зале правительства Псковской области прошла панельная дискуссия «Единство народов – единство ценностей», открывшая VII Псковский международный медиафорум.
В центре внимания – развитие медиапространств, использование искусственного интеллекта в СМИ и обществе, новые информационные тренды. Ключевая часть повестки форума в Год единства народов России посвящена укреплению гражданского единства и поддержке соотечественников, возвращающихся на Родину из-за рубежа.
В фоторепортаже ПАИ – выступления спикеров, работа в зале и лица участников дискуссии.
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ, 00:34, 21 октября 2026, ПАИ
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