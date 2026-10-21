У Инвестиционного форума гостеприимства Псковской области появился сайт

10:48, 21 октября 2026, ПАИ

У Инвестиционного форума гостеприимства Псковской области заработал официальный сайт. Там можно посмотреть деловую программу, расписание выступлений и информацию о спикерах, зарегистрироваться на мероприятие и связаться с организаторами, сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Также на сайте собрана практическая информация для участников: как добраться из Москвы и Санкт-Петербурга, где остановиться рядом с площадкой. Позже там опубликуют материалы форума, которые можно будет сохранить.

Участие бесплатное, регистрация открыта до 23 октября. Зарегистрироваться можно на сайте форума.

Организаторы форума – правительство Псковской области и Фонд инвестиционного развития региона. Партнёр – АО «Россельхозбанк».