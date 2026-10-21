Сбер начал выдавать наследство онлайн во всех регионах России

11:47, 21 октября 2026, ПАИ

Клиенты Сбера во всех регионах России могут получить деньги после оформления права на наследство у нотариуса онлайн – без бумажного свидетельства и визита в отделение банка. Новый сервис помогает пройти весь банковский этап получения наследства дистанционно в СберБанк Онлайн. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе банка.

Пилотный запуск сервиса состоялся в этом году в Москве: 20 апреля прошла первая в России онлайн-выплата наследства. Затем технология стала доступна жителям Ростовской области и Приморского края. По итогам пилотного этапа сервис заработал по всей стране без ограничений по сумме наследства и числу наследников.

Право на наследство, как и прежде, оформляется у нотариуса. После этого клиенту достаточно открыть СберБанк Онлайн, выбрать опцию «Получить наследство» и дать согласие на передачу электронного свидетельства из «Госуслуг» в банк. После проверки документа клиент получит уведомление и сможет выбрать счёт для зачисления денег. Средства поступят на него мгновенно.

«Право на наследство, как и прежде, оформляется у нотариуса – его роль в этом процессе остаётся ключевой. Мы упростили то, что происходит дальше: клиенту больше не нужно получать бумажное свидетельство и идти с ним в отделение банка. Все необходимые данные передаются с его согласия, а получить деньги можно в привычном приложении банка. Цифровое наследство – пример того, как совместная работа государства, нотариата и бизнеса помогает убрать лишнюю бюрократию в непростой для человека момент. Важно, чтобы такие решения одинаково работали для людей в любом регионе страны», – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сбер реализовал проект совместно с Минцифры России, Банком России и Федеральной нотариальной палатой. Основой сервиса стал новый цифровой документ – машиночитаемое свидетельство о праве на наследство, которое передаётся в банк через Цифровой профиль гражданина.

Ежемесячно цифровым профилем пользуется 1,6 млн клиентов Сбера, всего они оформили уже 38 млн согласий на передачу данных. Уже сейчас с его помощью клиенты оформляют кредиты и дебетовые карты, проводят сделки с аккредитивами, подключают биометрию и совершают платежи.