Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сбер начал выдавать наследство онлайн во всех регионах России

Клиенты Сбера во всех регионах России могут получить деньги после оформления права на наследство у нотариуса онлайн – без бумажного свидетельства и визита в отделение банка. Новый сервис помогает пройти весь банковский этап получения наследства дистанционно в СберБанк Онлайн. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе банка.

Фото: пресс-служба Сбера

Пилотный запуск сервиса состоялся в этом году в Москве: 20 апреля прошла первая в России онлайн-выплата наследства. Затем технология стала доступна жителям Ростовской области и Приморского края. По итогам пилотного этапа сервис заработал по всей стране без ограничений по сумме наследства и числу наследников.

Право на наследство, как и прежде, оформляется у нотариуса. После этого клиенту достаточно открыть СберБанк Онлайн, выбрать опцию «Получить наследство» и дать согласие на передачу электронного свидетельства из «Госуслуг» в банк. После проверки документа клиент получит уведомление и сможет выбрать счёт для зачисления денег. Средства поступят на него мгновенно.

«Право на наследство, как и прежде, оформляется у нотариуса – его роль в этом процессе остаётся ключевой. Мы упростили то, что происходит дальше: клиенту больше не нужно получать бумажное свидетельство и идти с ним в отделение банка. Все необходимые данные передаются с его согласия, а получить деньги можно в привычном приложении банка. Цифровое наследство – пример того, как совместная работа государства, нотариата и бизнеса помогает убрать лишнюю бюрократию в непростой для человека момент. Важно, чтобы такие решения одинаково работали для людей в любом регионе страны», – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сбер реализовал проект совместно с Минцифры России, Банком России и Федеральной нотариальной палатой. Основой сервиса стал новый цифровой документ – машиночитаемое свидетельство о праве на наследство, которое передаётся в банк через Цифровой профиль гражданина.

Ежемесячно цифровым профилем пользуется 1,6 млн клиентов Сбера, всего они оформили уже 38 млн согласий на передачу данных. Уже сейчас с его помощью клиенты оформляют кредиты и дебетовые карты, проводят сделки с аккредитивами, подключают биометрию и совершают платежи.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

21 октября 2026

Вячеслав Суханов: Медиа должны формировать среду, а не только реагировать на вызовы
21 октября 2026

Медики развеяли миф о запрете прививок для часто болеющих детей
21 октября 2026

О гриппе, вакцинации и клещах поговорят на «Серебряном дожде»
21 октября 2026

Воду на улице Холмской и прилегающих улицах отключат в Великих Луках 22 октября
21 октября 2026

В Псковской области за неделю ОРВИ заболели более трёх тысяч человек
21 октября 2026

В Пскове врачи извлекли бусинку от браслета из уха ребёнка
21 октября 2026

Следы медведя обнаружили на пляже в Псковской области
21 октября 2026

Региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов откроют в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...