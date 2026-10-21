Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области

15:10, 21 октября 2026, ПАИ

Снижение заболеваемости ОРВИ на 11,1 % зарегистрировали в Псковской области. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 октября.

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В Псковской области за прошедшую неделю было зарегистрировано 3 328 случаев острых респираторных вирусных инфекций. «Снижение мы видим по всем категориям», – подчеркнула она.

По словам Припутенко, сезонный рост в сентябре связан с формированием коллективов: дети вернулись с каникул в школу, а взрослые вышли из отпусков. Эта ситуация повторяется ежегодно.

Специалисты центра гигиены и эпидемиологии и управления Роспотребнадзора ведут еженедельный мониторинг заболеваемости, сравнивая показатели роста или снижения. По данным ведомства, в структуре циркулирующих возбудителей определяют респираторные вирусы негриппозной этиологии, случаев гриппа не зарегистрировано.