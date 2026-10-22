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Общество

Станислав Стармолотов попросил горожан поддержать Псков в борьбе за звание молодёжной столицы России

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере MAX обратился к псковичам с просьбой поддержать город в борьбе за звание «Молодёжная столица России – 2027». Для выхода в полуфинал жителям предлагается публиковать посты о Пскове, его молодёжи и возможностях в социальных сетях.

Фото: ПАИ

Псков вошёл в число 21 города-претендента на звание. До 23 октября включительно каждый житель может помочь городу набрать дополнительные баллы: достаточно разместить публикацию с хештегами #Молодёжнаястолица2027 и #Псков.

«Публикации жителей дают городу дополнительные баллы, и именно они помогут нам войти в число десяти полуфиналистов», – отметил Станислав Стармолотов.

Список полуфиналистов объявят 29 октября. Имя новой молодёжной столицы России станет известно в декабре.

«Вместе мы можем показать, что молодёжная столица – это не только мегаполисы. Это может быть наш древний, но вечно молодой Псков!» – подчеркнул временно исполняющий полномочия главы города.

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