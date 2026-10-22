Михаил Ведерников поздравил победительницу всероссийского конкурса «Родная игрушка»

17:27, 22 октября 2026, ПАИ

Настольная игра «В поисках Жар-птицы» Натальи Семёновой из Пскова стала победителем всероссийского конкурса «Родная игрушка». Торжественная церемония награждения прошла в Национальном центре «Россия» в Москве. Победительницу поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Игра создана по мотивам русских сказок. Поле состоит из четырёх соединённых секторов, а участникам предстоит отправиться на спасение Жар-птицы и пройти испытания на пути к цели. Главная особенность игры – в ней нет проигравших. Победить можно только вместе

Награду Наталье Семёновой вручила советник президента РФ Елена Ямпольская. В приветственном слове участникам мероприятия глава государства Владимир Путин отметил, что такие проекты помогают прививать детям художественный вкус, уважение к духовно-нравственным ценностям, знакомят с историческим и культурным наследием России.

«Финал конкурса объединил более 1 500 участников. Лучшие идеи смогут попасть в открытый реестр и в дальнейшем выйти в массовое производство со знаком «Родная игрушка», – отметил Михаил Ведерников.