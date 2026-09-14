Игра «В поисках Жар-птицы» из Пскова победила в конкурсе «Родная игрушка»

09:51, 14 сентября 2026, ПАИ

Победу в номинации «Идеи игр и игрушек» конкурса «Родная игрушка» одержала Наталья Семёнова из Пскова. Автор текстов и мама троих детей стала лучшей в категории «Настольная игра» с проектом «В поисках Жар-птицы». Победителей единогласно определили 11 сентября в Национальном центре «Россия», сообщили ПАИ в пресс-службе Российского общества «Знание».

Игру Наталья Семёнова придумала для детей-двойняшек, которые не любят проигрывать. «Так сложились правила моей игры – без проигравших, командная работа», – рассказала автор. Книга-панорама раскладывается в четыре игровых поля: задания выполняются в секторах Бабы-яги, Змея Горыныча, Кощея Бессмертного и Жар-птицы, а побеждают все вместе.

Во второй сезон поступило 14 392 заявки из 89 регионов России, 4 330 из них – в номинации «Идеи игр и игрушек». 87 экспертов выставили 63 тысячи оценок. В финал номинации вышли 29 проектов, из которых выбрали 15 победителей. По словам гендиректора Российского общества «Знание» Максима Древаля, каждую идею оценивали 18 экспертов, а география охватила все регионы страны.

Советник президента России Елена Ямпольская отметила, что интересные идеи финалистов должны быть доступны производителям. Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что изделия победителей должны попадать в детские сады и образовательные организации. Минпромторг планирует субсидировать затраты на лицензии по отечественным мультфильмам и продвигать игры на маркетплейсах.

Финал второго сезона пройдёт 19 октября в Национальном центре «Россия». Конкурс проводится с 2024 года, в первом сезоне подали более 28 тысяч заявок, а его финал состоялся 9 сентября 2025 года.