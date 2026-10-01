Тишина как источник смыслов: медиафорум в Пскове завершился поездкой в Печоры

Финальным аккордом Псковского международного медиафорума «Единство народов – единство ценностей» стал выездной пресс-тур в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.
Маршрут включал посещение Богом зданных пещер, храмов обители и келий святых старцев. После интеллектуального поединка со знатоком Алексеем Блиновым финал форума был выстроен по иному принципу – от игры ума к глубине духа. Для многих участников это стало первой возможностью побыть не информподдержкой, а гостем, которому оказана честь прикоснуться к многовековой истории.
Как прошла поездка – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ, 21:55, 22 октября 2026, ПАИ
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