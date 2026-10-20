Мастерская времени: открытие центра реставрации библиотечных фондов в Пскове

23 октября в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Яковлевича Курбатова состоялось событие, которого ждали ценители истории и книжного дела. Торжественно открылся региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов – первый на Северо-Западе России.

На кадрах фоторепортажа – светлые, отремонтированные помещения новой лаборатории, где бережно относятся к традициям. На столах – книжные прессы, инструменты для резки и новейшее оборудование.

После приветственных слов гости отправились на экскурсию по мастерской. Подробнее об этом – в фоторепортаже ПАИ.