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Общество

Центр реставрации библиотечных фондов открыли в Пскове

Торжественное открытие Регионального центра консервации и реставрации библиотечных фондов состоялось в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Яковлевича Курбатова сегодня, 23 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В церемонии приняли участие представители правительства Псковской области, Российской государственной библиотеки, министерства культуры Псковской области, Псковского музея-заповедника, областного центра народного творчества, Государственного архива Псковской области, Псковского государственного университета и других партнёрских организаций. Для гостей провели экскурсию по открывшемуся центру.

Министр культуры России Ольга Любимова направила приветственный адрес в честь торжественного открытия. Она подчеркнула, что это действительно значимый проект для Министерства культуры России, профессионального сообщества и всей страны. «Это не просто бумажные страницы, а память целых поколений и знания народов. Инициатива уже объединила многие города России, и в каждом из центров специалисты проявляют профессионализм и искреннюю любовь к своему делу. Вы – настоящие хранители времени. Вдохновения, терпения и дальнейших успехов!» – пожелала она.

Министр культуры Псковской области Илианна Петрова в своём выступлении отметила, что это действительно уникальное событие. Регион присоединился к сети созданных центров и вышел на новый уровень работы. «Работа по сохранению богатейшего наследия ведётся на протяжении многих лет, но это новый шаг в развитии, в сохранении наследия, на которое будут опираться наши потомки», – сказала она.

Министр зачитала приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Глава региона обратил внимание, что для Псковской области это особое и значимое событие: мы стали первым регионом в СЗФО, где открывается площадка такого профиля.

«В фондах библиотеки хранятся редкие краеведческие издания, дореволюционные газеты и уникальные архивы, которые требуют особого внимания и кропотливого восстановления», – подчеркнул он.

  • В Псковской областной библиотеке открыли центр консервации и реставрации книг
    Фото: ПАИ
  • В Псковской областной библиотеке открыли центр консервации и реставрации книг
    Фото: ПАИ
  • В Псковской областной библиотеке открыли центр консервации и реставрации книг
    Фото: ПАИ
  • В Псковской областной библиотеке открыли центр консервации и реставрации книг
    Фото: ПАИ
  • В Псковской областной библиотеке открыли центр консервации и реставрации книг
    Фото: ПАИ

Михаил Ведерников заметил, что теперь у региона есть все возможности для этой работы. «Уверен, что открытие центра станет значимым шагом в развитии реставрационного дела, обмена опытом и внедрения эффективных подходов к сохранению нашего богатейшего культурного наследия. Благодарю всех, кто участвовал в реализации проекта. Желаю успешной работы и плодотворных достижений», – заключил он.

Заместитель генерального директора Российской государственной библиотеки (РГБ) Ольга Серова отметила, что это новая глава в сохранении культурного наследия. И необходимо сохранять эти страницы истории, чтобы сохранить память, ведь если нет памяти, то нет и народа.

«История библиотеки очень сложная и трагичная. В годы немецкой оккупации фонды библиотеки были уничтожены. Но на сегодняшний день учреждение хранит книги, периодические издания, карты и многое другое. Гордость региона – это коллекция краеведческой литературы. И сохранить это всё нужно в оригинале. Конечно, можно всё оцифровать, но это огромные деньги, задействование центров обработки данных, использование искусственного интеллекта. А оригинальные издания хранят в себе историческую память», – сказала она.

Ольга Серова подчеркнула, что действительно замечательно то, что коллектив изъявил желание открыть такой центр: «Эта работа даёт радость тем, кто трудится. Желаю сотрудникам центра мастерства, терпения, поддержки министерства культуры и главы региона. И мы готовы вам помогать», – резюмировала замгендиректора.

Она также вручила грамоту генеральному директору Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Ларисе Егоровой в честь открытия центра.

«Вы должны высоко держать знамя, которое мы передаём. В регионе вы должны быть лучшими и первыми», – сказала Ольга Серова.

Лариса Егорова в свою очередь поблагодарила Министерство культуры России, Российскую государственную библиотеку, главу региона Михаила Ведерникова за поддержку. «Мы смогли воплотить свою идею, и у нас получился такой замечательный проект. Теперь у меня появилась уверенность, что у нас есть будущее, потому что мы сохраняем прошлое», – заключила гендиректор.

Напомним, Псковская область выиграла конкурсное право на создание уникальной площадки, став одним из ключевых научно-производственных узлов сохранения редких книг и исторических документов. По инициативе Министерства культуры Российской Федерации с 2022 года Российская государственная библиотека курирует проект по созданию сети региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов.

В стенах областной библиотеки появилась лаборатория, которая благодаря передовым технологиям и профессионализму специалистов будет давать вторую жизнь пострадавшим от времени сокровищам фонда – дореволюционным газетам, рукописям, архивам и книжным памятникам.

Новый центр готов к работе: оснащён высокотехнологичным оборудованием, от вакуумных столов для восполнения утрат бумаги до систем инкапсулирования, и укреплён высококвалифицированными кадрами, прошедшими обучение и стажировку в Российской государственной библиотеке у ведущих специалистов.

Открытие центра – это важнейшее историческое событие не только для областной научной библиотеки и Псковского региона в целом, но и для всего Северо-Запада России.

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