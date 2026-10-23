Псковские мужчины категорически отказываются от репродуктивной диспансеризации

14:56, 23 октября 2026, ПАИ

Мужчины в Пскове часто отказываются от репродуктивной диспансеризации, даже если врачи предлагают пройти обследование. Об этом рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По словам медика, многие объясняют отказ тем, что их ничего не беспокоит. Однако, как считает Ксенофонтова, дело нередко в психологическом барьере: мужчины боятся говорить о возможных проблемах со здоровьем или не хотят обсуждать их со специалистом.

Некоторых пациентов на обследование приводят жёны. При этом, отметила врач, отдельные мужчины реагируют агрессивно, когда узнают от специалиста о выявленных проблемах.