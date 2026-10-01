Курс на небо: «Пилоты будущего» соревновались в управлении дронами в Пскове

Региональный этап Всероссийского чемпионата «Движения первых» по пилотированию дронов «Пилоты будущего» прошёл в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Соревнования проводятся в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Виражи, внимательность – здесь важно всё. За штурвалами те, для кого беспилотники стали не просто мечтой, а реальным делом. Участники прошли теоретическое тестирование и вышли на старт состязаний по управлению дронами. Организаторы отмечают: здесь ценно не только мастерство, но и умение учиться на ошибках и двигаться дальше. Небо покоряется смелым.

Как прошли соревнования – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.