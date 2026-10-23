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Региональный этап чемпионата «Пилоты будущего» проходит в Пскове

Региональный этап Всероссийского чемпионата «Движения первых» по пилотированию дронов «Пилоты будущего» проходит в Пскове на стадионе «Машиностроитель», передаёт корреспондент ПАИ. Соревнования проводятся в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Фото: ПАИ

Руководитель регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак поприветствовала участников. «Уверена, что сегодняшнее соревнование сможет стать для вас отправной точкой и в будущем вы сможете развивать свою спортивную и профессиональную карьеру. Сегодня абсолютно точно нет проигравших, и уверена, что сегодняшние соревнования – это не про идеальный полёт, а про то, как благодаря своим ошибкам учиться и совершенствоваться», – сказала она.

По её словам, участники уже стали лучшими по результатам теоретического тестирования. «Вы уже являетесь лучшими по результатам теоретического тестирования. Уверена, что на последующих этапах у вас также успешно получится», – добавила Мария Тучак.

  • Чемпионат по пилотированию дронов
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Чемпионат по пилотированию дронов
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Чемпионат по пилотированию дронов
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Чемпионат по пилотированию дронов
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Чемпионат по пилотированию дронов
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Чемпионат по пилотированию дронов
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Председатель Федерации фиджитал-спорта Псковской области Василий Демидов пожелал ребятам максимально позитивно провести время и принять участие в следующих соревнованиях. «Таких мероприятий, совместных с «Движением первых», у нас много проводится на регулярной основе», – отметил он.

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