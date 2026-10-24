Осенние субботники организуют школы в Псковской области

17:02, 24 октября 2026, ПАИ

Осенние субботники организуют школы в Псковской области. Так, совсем недавно мероприятия по уборке пришкольных территорий состоялись в Усвятском и Бежаницком районах.

Совместный труд на свежем воздухе не только преобразил территорию, но и подарил заряд бодрости и хорошего настроения. Учащиеся и педагоги Усвятской средней школы вышли на уборку прилегающей территории, чтобы сделать родную школу и её окрестности чище и уютнее.

Как отметили в редакции газеты «Новая жизнь», субботник – это отличный урок практических навыков и умения работать в коллективе. Дети, вложившие свой труд в благоустройство, начинают бережнее относиться к результатам чужого труда и перестают мусорить.

В Бежаницкой школе также прошёл субботник. Благодаря общим усилиям сотрудники и учащиеся смогли привести в порядок большую часть школьной территории: убрали опавшую листву, расчистили дорожки, привели в порядок клумбы и собрали накопившийся мусор.



Фото: со страницы главы Бежаницкого округа Елены Ивановой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы главы Бежаницкого округа Елены Ивановой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы главы Бежаницкого округа Елены Ивановой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы главы Бежаницкого округа Елены Ивановой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы главы Бежаницкого округа Елены Ивановой в соцсети «ВКонтакте»









«Хочу сказать огромное спасибо нашим педагогам и классным руководителям. Вы не просто поддержали инициативу – вы организовали детей, вдохновили их и были рядом. Без вас бы ничего не получилось! И, конечно, спасибо ребятам! Вы трудились ответственно, с хорошим настроением. Молодцы!» – поблагодарила глава округа Елена Иванова.

Ранее сообщалось, что традиционный осенний месячник уборки территории объявили в Печорском округе. Он продлится до 15 ноября.