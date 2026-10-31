Работники прокуратуры высадили деревья в парке в Пскове

22:46, 31 октября 2026, ПАИ

Работники прокуратуры Псковской области во главе с прокурором области Андреем Мошковым, первым заместителем прокурора Константином Мозеровым и заместителем прокурора Виктором Борисенко высадили деревья в парке 300-летия прокуратуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области



Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области



Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области



Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области



Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области



Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области



Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области













Несколько лет назад на этом месте был пустырь, но благодаря совместным усилиям руководства региона и прокуратуры удалось создать благоустроенное пространство, где появилась площадка для занятий спортом. Парк был заложен пять лет назад в честь 300-летия прокуратуры России.

В преддверии Дня работника прокуратуры РФ сотрудники ведомства провели дополнительную высадку деревьев: вместе со специалистами обследовали насаждения, убрали неприжившиеся саженцы и заменили их новыми.