Ветераны СВО побывали на псковских предприятиях в рамках профтура

23:12, 31 октября 2026, ПАИ

Ветераны СВО и их близкие ознакомились с работой предприятий в рамках профориентационного тура, сообщили ПАИ в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области.

Ветераны СВО посетили ЖБИ-1 и Псковскую дистанцию пути, увидели производство изнутри, узнали секреты железнодорожной отрасли и открыли для себя новые профессиональные перспективы.

«Такие экскурсии не просто знакомство с предприятиями. Это возможность увидеть перспективы трудоустройства, задать интересующие вопросы и, возможно, найти дело, которое станет новым этапом жизни», – отметили в фонде.

Отметим, помощь в трудоустройстве и профессиональной самореализации ветеранов СВО – одно из приоритетных направлений работы фонда «Защитники Отечества».