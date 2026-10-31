Ветераны СВО побывали на псковских предприятиях в рамках профтура
Ветераны СВО и их близкие ознакомились с работой предприятий в рамках профориентационного тура, сообщили ПАИ в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области.
Ветераны СВО посетили ЖБИ-1 и Псковскую дистанцию пути, увидели производство изнутри, узнали секреты железнодорожной отрасли и открыли для себя новые профессиональные перспективы.
«Такие экскурсии не просто знакомство с предприятиями. Это возможность увидеть перспективы трудоустройства, задать интересующие вопросы и, возможно, найти дело, которое станет новым этапом жизни», – отметили в фонде.
Отметим, помощь в трудоустройстве и профессиональной самореализации ветеранов СВО – одно из приоритетных направлений работы фонда «Защитники Отечества».
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