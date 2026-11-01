«Морозный вызов»: в Пскове прошли чемпионат и Кубок области по зимнему плаванию

Чемпионат и Кубок Псковской области по зимнему плаванию «Морозный вызов» прошли на гребной базе спортивной школы «Ника» в Пскове 1 ноября. В соревнованиях приняли участие 75 спортсменов и любителей из десяти городов России: Пскова, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Обнинска, Великого Новгорода, Брянска, Нижнего Новгорода, Москвы, Гатчины и Костромы.

Участникам предложили три дистанции: 25 метров вольным стилем для любителей, 50 метров вольным стилем для спортсменов, а также комбинированную дисциплину «Моржеран» – один километр бега плюс 25 метров плавания.

Как прошёл «Морозный вызов» – в фоторепортаже ПАИ.