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«Морозный вызов»: в Пскове прошли чемпионат и Кубок области по зимнему плаванию

Чемпионат и Кубок Псковской области по зимнему плаванию «Морозный вызов» прошли на гребной базе спортивной школы «Ника» в Пскове 1 ноября. В соревнованиях приняли участие 75 спортсменов и любителей из десяти городов России: Пскова, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Обнинска, Великого Новгорода, Брянска, Нижнего Новгорода, Москвы, Гатчины и Костромы.

Участникам предложили три дистанции: 25 метров вольным стилем для любителей, 50 метров вольным стилем для спортсменов, а также комбинированную дисциплину «Моржеран» – один километр бега плюс 25 метров плавания.

Как прошёл «Морозный вызов» – в фоторепортаже ПАИ.

Фото: Андрей Степанов / ПАИ, 19:29, 01 ноября 2026, ПАИ
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