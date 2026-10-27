Пловцы из десяти городов России примут участие в «Морозном вызове» в Пскове

12:56, 27 октября 2026, ПАИ

Более 50 спортсменов и любителей из десяти городов России заявились для участия в чемпионате и Кубке Псковской области по зимнему плаванию «Морозный вызов». Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Соревнования пройдут 1 ноября на гребной базе спортивной школы «Ника» в Пскове. География участников охватывает Псков, Великие Луки, Санкт-Петербург, Обнинск, Великий Новгород, Брянск, Нижний Новгород, Москву, Гатчину и Кострому.

Старты запланированы с 12:00 до 14:00, церемония награждения – на 14:30–15:30.

Участникам предложены три дистанции: 25 метров вольным стилем для любителей, 50 метров вольным стилем для спортсменов, а также комбинированная дисциплина «Моржеран» – один километр бега плюс 25 метров плавания. Каждый финишёр получит эксклюзивную медаль, а зарегистрировавшиеся на две дистанции – фигурку моржа ручной работы. Победителей и призёров в возрастных группах наградят медалями, а на дистанции 50 метров вольным стилем в номинации «Профи-абсолют» разыграют кубки. Также предусмотрены командные кубки.