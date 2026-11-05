ФК «Псков» крупно проиграл «Домодедово» в первом матче финала Третьей лиги

14:59, 05 ноября 2026, ПАИ

Футболисты клуба «Псков» крупно проиграли «Домодедово» со счётом 0:3 в матче первого тура группового этапа финального турнира Третьей лиги в Сочи. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Псковичи пропустили два гола в первом тайме – дубль оформил Тобилоба Макинде. Третий мяч во втором тайме забил Денис Арсланов.

Второй матч псковичи проведут 7 ноября против кировского «Фанкома».

Напомним, что в первом для себя матче на турнире поражение потерпела и «Луки-Энергия – 2», уступившая «Красному Знамени».