ФК «Псков» крупно проиграл «Домодедово» в первом матче финала Третьей лиги
Футболисты клуба «Псков» крупно проиграли «Домодедово» со счётом 0:3 в матче первого тура группового этапа финального турнира Третьей лиги в Сочи. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Псковичи пропустили два гола в первом тайме – дубль оформил Тобилоба Макинде. Третий мяч во втором тайме забил Денис Арсланов.
Второй матч псковичи проведут 7 ноября против кировского «Фанкома».
Напомним, что в первом для себя матче на турнире поражение потерпела и «Луки-Энергия – 2», уступившая «Красному Знамени».
Два спортсмена из Псковской области выступают на всероссийских турнирах по ушу в Москве