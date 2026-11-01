Во славу героев: в Пскове прошёл турнир по кикбоксингу памяти сотрудников управления «Альфа»

В Пскове провели соревнования по кикбоксингу и самбо, посвящённые памяти сотрудников управления «Альфа» Центра специального назначения ФСБ России, погибших при исполнении воинского долга.

В зале была напряжённая атмосфера: на ринге сошлись спортсмены из разных городов Псковской области, оттачивая технику и демонстрируя волю к победе. Каждый удар – это не только шаг к медали, но и дань уважения мужеству и силе духа тех, в честь кого организован турнир.

Репортаж передаёт динамику поединков, эмоции спортсменов и зрителей, а также торжественность момента, когда спорт становится способом сохранить память о героях.