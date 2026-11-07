Станислав Стармолотов поприветствовал участников региональных соревнований по кикбоксингу

15:25, 07 ноября 2026, ПАИ

Глава Пскова Станислав Стармолотов поприветствовал спортсменов на открытом региональном соревновании по видам спорта «кикбоксинг» и «самбо», посвящённом памяти сотрудников управления «Альфа» ЦСН ФСБ России, погибших при исполнении воинского долга.

Соревнования проводят в дисциплинах «фулл-контакт» в четырёх возрастных группах и «лайт-контакт» среди юношей и девушек от 10 до 12 лет. Спортсмены также поборются в матчевых встречах в дисциплине «лайт-контакт», рассказал глава города в своём канале в мессенджере МАХ.

«Любое мероприятие, посвящённое памяти подвигов наших земляков, – это крайне важный элемент в воспитании патриотизма и сохранении истории у молодого поколения. Благодаря сотрудникам «Альфы» наши дети участвуют в соревнованиях, а мы живём привычной комфортной жизнью. Воины-спецназовцы решают порой невыполнимые задачи вопросов государственной безопасности. Этим мероприятием мы отдаём дань уважения их мужеству и беззаветному служению Отечеству», – отметил Станислав Стармолотов.

Он пожелал юным псковичам быть достойными наследниками воинов, память о которых объединила их на сегодняшних соревнованиях.