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Общество

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников над Псковской областью

В Псковской области минувшей ночью перехватили и уничтожили украинские беспилотники. Всего над регионами России и Московским регионом за это время сбили 430 БПЛА самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники перехватывали и уничтожали дежурные силы ПВО с 20:00 8 ноября до 8:00 9 ноября. Помимо Псковской, атакам подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Тульская области, Московский регион и Республика Крым.

В ночь с 8 на 9 ноября в регионе вводили режим беспилотной опасности с 23:40 до 5:47. Об ограничениях в работе псковского аэропорта Росавиация не сообщала.

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