В Псковской области объявили беспилотную опасность

23:45, 08 ноября 2026, ПАИ

Беспилотную опасность объявили на территории Псковской области. Сообщение об этом опубликовано в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в регионе на платформе MAX.

Жителей региона предупредили о возможных перебоях в работе связи и интернета. Власти призвали сохранять спокойствие.

Любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА следует незамедлительно сообщать по телефонам 112 и (8 8112) 72-52-00.