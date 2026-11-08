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Происшествия

В Псковской области объявили беспилотную опасность

Беспилотную опасность объявили на территории Псковской области. Сообщение об этом опубликовано в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в регионе на платформе MAX.

Фото: ПАИ

Жителей региона предупредили о возможных перебоях в работе связи и интернета. Власти призвали сохранять спокойствие.

Любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА следует незамедлительно сообщать по телефонам 112 и (8 8112) 72-52-00.

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