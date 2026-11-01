«Псковские каникулы» на витринах: награждение самых креативных оформителей

Торжественное награждение победителей конкурса «Лучшее летнее оформление» состоялось в Пскове. Псковичи активно украшали город, превращая фасады, витрины и входные группы в яркие арт-объекты. Главным условием было использование элементов официального брендбука «Псковские каникулы», что создало единый и узнаваемый летний стиль на улицах.

Свою креативность показали кафе и рестораны, медицинские организации, школы и другие учреждения. Борьба за победу была напряжённой, ведь оценивать работы предстояло по двум критериям. Для организаций и предприятий экспертное жюри провело строгий отбор, оценивая профессионализм и оригинальность подхода.

А в специальной номинации «Народное признание» лучших определили путём интернет-голосования. На церемонии чествовали тех, кто сделал летние прогулки по городу по-настоящему праздничными и уютными.