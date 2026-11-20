«Не замыкаться на прошлом»: эксперт – о том, каким должен быть бренд Пскова

12:51, 20 ноября 2026, ПАИ

Идея бренда Пскова должна не замыкаться исключительно на тысячелетнем наследии, а развиваться по формуле «город – история с продолжением», заявил разработчик брендов 11 городов в девяти регионах, автор книг и моделей территориального брендинга Василий Дубейковский в интервью в выездной студии телеканала «Первый Псковский», работавшей в рамках Недели креативной экономики.

По словам эксперта, хороший бренд – это прежде всего идея, объединяющая жителей, и она не может родиться в голове приглашённого специалиста. Отвечая на вопрос, может ли сформулировать идентичность только уроженец региона, Дубейковский заметил: «Носитель локальной идентичности не обязательно должен родиться здесь, но он обязательно должен здесь жить». «В вопросах брендинга у внешних экспертов, варягов, конечно, есть плюсы. Но вся сила всегда в людях, которые живут на этой земле, здесь», – добавил он, отметив открытость Псковской области в этом отношении.

«Вопрос идеи бренда или визуализации – это не вопрос озарения эксперта, это вопрос вовлечения жителей и подготовки их к тому, что им будут предложены варианты на основе их же мнения», – сформулировал он принцип территориального брендинга.

Говоря о содержательном ядре бренда, Дубейковский указал, что древность города – базовый актив, который необходимо учитывать при любой концепции. Вместе с тем эксперт рекомендовал не замыкаться на историческом направлении: «Когда у вас такой явный актив, такое явное направление в прошлое, не стоит замыкаться на нём – нужно делать город историей с продолжением. Не только вспоминать, что у нас было великое прошлое и осталась река Великая, а переосмыслить то, что есть, на современный лад и двигаться в будущее».

По его оценке, для древних городов это обычно сложно – «не уходить исключительно в прошлое, не заниматься реинкарнацией того, что было, но оставлять пространство для того, чтобы делать что-то принципиально новое». В качестве иллюстрации он привёл гастрономический бренд Псковщины: «Псковская улитка – казалось бы, улитка вообще ни при чём. Тем не менее это уже устоявшаяся фишка. В древней истории ничто её не предполагало – улитки не барсики. Но это псковская улитка, и всё, что могут придумать жители – носители местной идентичности, со временем может стать псковским».

Эксперт предостерёг от сугубо ретроспективного взгляда на культурный код. «Мы очень часто к теме локальной идентичности и культурного кода относимся только ретроспективно. На самом деле культурный код и локальная идентичность – это то, что постоянно меняется», – сказал он, выделив три возможные позиции: сохранять и изучать наследие, переосмысливать его на свой лад или создавать принципиально новое.

«Я желаю Псковской земле, чтобы все три направления были открыты: чтобы люди не боялись делать что-то совершенно новое, как псковские улитки, чтобы чтили то, что было раньше, чтобы переосмысливали и освежали. Чтобы все три направления жили. И в этом плане не упираться только в историю. Вот такой комплексный подход я рекомендую», – резюмировал Дубейковский.

Неделя креативной экономики проходила в Пскове с 16 по 19 ноября. В её программу вошли молодёжный фестиваль «Место встречи: творчество как бизнес», воркшоп «Креативный компас: путь творца», образовательный интенсив и музыкальный шоу-кейс «За музыкой».

Мероприятия объединили представителей творческих профессий, предпринимателей, экспертов, образовательных организаций и органов власти. Их цель – содействовать развитию креативного предпринимательства, укреплению профессиональных связей и созданию условий для реализации творческого потенциала в регионе.

Неделя креативной экономики прошла при поддержке центра «Мой бизнес» Псковской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».