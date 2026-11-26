Четыре великолучанки прошли в плей-офф Кубка России по стрельбе из лука

17:10, 26 ноября 2026, ПАИ

Четыре великолучанки заработали путёвки в плей-офф Кубка России по стрельбе из блочного лука в Великих Луках. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В этой дисциплине за титул борются 118 спортсменок. В плей-офф прошли 32 лучницы, показавшие лучший результат по итогам квалификации. Лучшей среди великолучанок стала Александра Савенкова, занявшая десятое место. 15-е место на счету Елены Захаренковой, 25-й стала 14-летняя Арина Харьковская – она выполнила норматив для присвоения ей звания мастера спорта России. 30-е место заняла Ника Кондратюк.

Шести очков не хватило Милане Мурзиной, чтобы побороться за путёвку в плей-офф соревнований. Она заняла 50-е место. Отметим ещё Софью Грибалёву, которая, имея второй спортивный разряд, выполнила норматив на присвоение ей звания кандидата в мастера спорта.

В командном турнире сборная Псковской области в составе Александры Савенковой, Елены Захаренковой и Ники Кондратюк заняла пятое место по итогам квалификации. В соревнованиях участвуют 12 команд, представляющих свои регионы.