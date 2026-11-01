Региональный детский форум активистов «Движения первых» прошёл в Доме молодёжи в Пскове. Работа форума была выстроена по 12 направлениям движения – от экологии и волонтёрства до медиа и патриотизма.
«Мы делаем вместе с детьми, а не вместо детей» – под этим девизом собрались те, кто своими руками создаёт изменения. На открытии участникам, которым исполнилось 14 лет, вручили первые паспорта. В программе – тематические секции, лекция с уполномоченным по правам ребёнка Наталией Соколовой и мастер-класс по актёрскому мастерству.
Как прошёл форум – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ, 21:32, 27 ноября 2026, ПАИ
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