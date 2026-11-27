Форум активистов «Движения первых» проходит в Пскове

12:56, 27 ноября 2026, ПАИ

Региональный детский форум активистов «Движения первых» открылся в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 27 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Участников форума поприветствовала председатель совета регионального отделения «Движения первых» Псковской области Мария Тучак.

«Сегодня здесь собрались те ребята, которые не просто наблюдают, а собственными руками создают полезные и важные изменения, которые вы сами выбираете. В этой команде мы вместе с вами развиваемся уже более трёх лет, но крайне важно, что наш основной девиз – мы делаем вместе с детьми, а не вместо детей, именно поэтому все ваши инициативы, идеи реализуются нами с вами вместе, командой», – подчеркнула она.

Мария Тучак также добавила, что работа в рамках форума будет выстроена по 12 направлениям деятельности движения. «Каждый из вас развивается в движении, у вас есть несколько любимых проектов, кто-то развивается в одном, и в этом ваша уникальность! В этом году в нашей стране объявлен Год единства народов России, и каждый из вас по-своему уникален, но в этом многообразии суть нашего единства», – сказала она, поблагодарив участников движения за вклад, который каждый вносит у себя на местах в развитие движения.

Обращаясь к участникам форума, министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев отметил, что «Движение первых» – это самое крупное молодёжное движение в России. «Хочу поблагодарить команду «Движения первых» Псковской области за то, что в нашем регионе движение набирает особый оборот – большое количество направлений, где каждый из вас может найти своё занятие по душе, то самое направление, в котором вы можете лучше всего реализоваться», – подчеркнул он.

Также на церемонии открытия форума участникам движения, которым исполнилось 14 лет, вручили первые в их жизни паспорта.

Отметим, в рамках мероприятия будут работать тематические секции, посвящённые экологии и охране природы, труду и профессии, медиа и коммуникации, образованию, волонтёрству, здоровому образу жизни и патриотизму. Кроме того, состоится интерактивная лекция с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Наталией Соколовой и мастер-класс по актёрскому мастерству.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

















В рамках деловой программы пройдут заседание и проектная сессия «Совета первых».

Добавим, форум проходит в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».