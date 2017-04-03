Двух человек объявили в розыск по подозрению в подготовке взрывов в петербургском метро

21:08, 03 апреля 2017, ПАИ

Два человека объявлены в розыск по подозрению в подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга, сообщает interfax.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, один из подозреваемых заложил в вагоне метро сработавшее впоследствии взрывное устройство, а второй оставил замаскированную под огнетушитель бомбу на станции "Площадь восстания", она была обезврежена. По некоторым данным, предполагаемый организатор взрыва попал на камеры видеонаблюдения,

Напомним, сегодня, 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек, 43 пострадавших госпитализированы, в том числе уроженка Псковской области.

Причины взрыва выясняются, по данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК РФ.

«Ещё не выяснены причины, поэтому об этом ещё рано говорить, расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты — и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера», - заявил президент России Владимир Путин. Он также выразил соболезнования родственникам погибших.