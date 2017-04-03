1
19:47
Из-за взрыва в метро в Петербурге будет объявлен трехдневный траур
15:01
В метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв (ВИДЕО)
13:01
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
18:24
Три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове (ФОТО)
15:19
В Псковской области произошел первый в 2017 году лесной пожар
12:21
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
09:22
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
Еще новости
  • Коротко
Происшествия

После взрыва ГУП «Петербургский метрополитен» ждёт внеплановая проверка

В связи с прогремевшим взрывом будет проведена внеплановая проверка ГУП «Петербургский метрополитен». Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ, в Ространснадзоре сформированы штабы по чрезвычайной ситуации - в центральном аппарате и в территориальном Управлении по СЗФО в Санкт-Петербурге. 

В Минтрансе также создан оперативный штаб для координации деятельности отраслевых ведомств и организаций транспортного комплекса, взаимодействия с правоохранительными органами и администрацией Санкт-Петербурга. В состав оперативного штаба вошли руководители федеральных агентств и ведомств министерства, в том числе АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Руководство осуществляет заместитель министра транспорта РФ Николай Захряпин.

Кроме того, Минтранс России направил телеграмму в субъекты транспортной инфраструктуры об усилении мер по антитеррористической защищенности на вверенных объектах.

Напомним, сегодня, 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек, 43 пострадавших госпитализированы, в том числе уроженка Псковской области.

Причины взрыва выясняются, по данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК РФ.

«Ещё не выяснены причины, поэтому об этом ещё рано говорить, расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты — и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера», - заявил президент России Владимир Путин. Он также выразил соболезнования родственникам погибших. 

Губернатор города Георгий Полтавченко ввёл в действие план по чрезвычайной ситуации. Метро Санкт-Петербурга было полностью закрыто на вход и на выход. До конца дня весь городской наземный транспорт в городе будет работать бесплатно. После взрыва в метро петербургский аэропорт Пулково усилил меры безопасности после взрыва в метрополитене, в том числе входной и предполетный досмотр. РЖД также усиливает меры по обеспечению безопасности на объектах железнодорожного транспорта.
С 4 апреля в Санкт-Петербурге будет объявлен трехдневный траур.
 
Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Из-за взрыва в метро в Петербурге будет объявлен трехдневный траур
03 апреля 2017
Из-за взрыва в метро в Петербурге будет объявлен трехдневный траур
В метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв (ВИДЕО)
03 апреля 2017
В метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв (ВИДЕО) 1
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
30 марта 2017
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей 3
Три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове (ФОТО)
29 марта 2017
Три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове (ФОТО) 1
В Псковской области произошел первый в 2017 году лесной пожар
29 марта 2017
В Псковской области произошел первый в 2017 году лесной пожар
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
29 марта 2017
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
29 марта 2017
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке
28 марта 2017
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке 5

Идет загрузка...