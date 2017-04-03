После взрыва ГУП «Петербургский метрополитен» ждёт внеплановая проверка

20:27, 03 апреля 2017, ПАИ

В связи с прогремевшим взрывом будет проведена внеплановая проверка ГУП «Петербургский метрополитен». Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ, в Ространснадзоре сформированы штабы по чрезвычайной ситуации - в центральном аппарате и в территориальном Управлении по СЗФО в Санкт-Петербурге.

В Минтрансе также создан оперативный штаб для координации деятельности отраслевых ведомств и организаций транспортного комплекса, взаимодействия с правоохранительными органами и администрацией Санкт-Петербурга. В состав оперативного штаба вошли руководители федеральных агентств и ведомств министерства, в том числе АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Руководство осуществляет заместитель министра транспорта РФ Николай Захряпин.

Кроме того, Минтранс России направил телеграмму в субъекты транспортной инфраструктуры об усилении мер по антитеррористической защищенности на вверенных объектах.

Напомним, сегодня, 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек, 43 пострадавших госпитализированы, в том числе уроженка Псковской области.

Причины взрыва выясняются, по данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК РФ.

«Ещё не выяснены причины, поэтому об этом ещё рано говорить, расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты — и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера», - заявил президент России Владимир Путин. Он также выразил соболезнования родственникам погибших.