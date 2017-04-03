Машиниста поезда, в котором прогремел взрыв в Петербурге, наградят за спасение пассажиров

22:48, 03 апреля 2017, ПАИ

Машиниста поезда, в котором прогремел взрыв в метро Санкт-Петербурга, представят к награде за спасение пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря петербургского метрополитена Юлию Шавель.

По её словам, машинист не растерялся в сложной ситуации, когда услышал о неполадках в поезде, и согласно инструкции протащил состав к платформе. «В закрытом пространстве жертв могло быть больше. Мы пока не решили, к какой награде он будет представлен, но будет награжден», - пояснила Юлия Шавель. Она добавила, что 51-летний машинист работает в метрополитене 15 лет, 11 из них он является машинистом первого класса.

Напомним, сегодня, 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек, 43 пострадавших госпитализированы, в том числе уроженка Псковской области.

Причины взрыва выясняются, по данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК РФ.

«Ещё не выяснены причины, поэтому об этом ещё рано говорить, расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты — и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера», - заявил президент России Владимир Путин. Он также выразил соболезнования родственникам погибших.