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Общество

Машиниста поезда, в котором прогремел взрыв в Петербурге, наградят за спасение пассажиров

Машиниста поезда, в котором прогремел взрыв в метро Санкт-Петербурга, представят к награде за спасение пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря петербургского метрополитена Юлию Шавель.

По её словам, машинист не растерялся в сложной ситуации, когда услышал о неполадках в поезде, и согласно инструкции протащил состав к платформе. «В закрытом пространстве жертв могло быть больше. Мы пока не решили, к какой награде он будет представлен, но будет награжден», - пояснила Юлия Шавель. Она добавила, что 51-летний машинист работает в метрополитене 15 лет, 11 из них он является машинистом первого класса.

Напомним, сегодня, 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек, 43 пострадавших госпитализированы, в том числе уроженка Псковской области.

Причины взрыва выясняются, по данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК РФ.

«Ещё не выяснены причины, поэтому об этом ещё рано говорить, расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты — и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера», - заявил президент России Владимир Путин. Он также выразил соболезнования родственникам погибших. 

Губернатор города Георгий Полтавченко ввёл в действие план по чрезвычайной ситуации. Метро Санкт-Петербурга было полностью закрыто на вход и на выход. До конца дня весь городской наземный транспорт в городе будет работать бесплатно. После взрыва в метро петербургский аэропорт Пулково усилил меры безопасности после взрыва в метрополитене, в том числе входной и предполетный досмотр. РЖД также усиливает меры по обеспечению безопасности на объектах железнодорожного транспорта.
С 4 апреля в Санкт-Петербурге будет объявлен трехдневный траур.
 
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