Отчётная диалектика

ПОДРОБНОСТИ >>>

Поводом для выступления Шлосберга стало подписанное 1 июня, в День защиты детей, соглашением между администрацией региона и лидером «Изборского клуба» писателем Александром Прохановым соглашение о пилотном запуске с осени в школах области программы дополнительного образования по патриотическому воспитанию. Лидер псковского «Яблока» уже одним своим фирменным трагическим тоном повествования дал понять, что инициатива ему категорически не понравилась. Казалось, он будет говорить, что усилия бюрократии по воспитанию любви к Родине обычно приводят к прямо противоположным результатам, или что достаточно нормальных уроков истории, или, на худой конец, просто поставит под сомнение академическую компетентность составителей программы из «Изборского клуба»… Но «яблочник» пошёл дальше и ополчился в целом на концепцию рассказов подросткам о достославном прошлом страны по известной матрице одиозного журналиста Виктора Шендеровича — «о величии эпохи спросите у раздавленных ею».

Сначала Шлосберг обвинил власть в том, что она под видом патриотического воспитания попросту пытается культивировать лояльный электорат. «Когда в школах начинают вводиться уроки государственного патриотизма, это означает, что в государстве что-то идёт не так, — сказал депутат. — Если детей надо учить любить Родину, это значит, что Родина не любит своих детей. […] если людей с детства начинают учить любви к государству, любви к власти — это не патриотизм, это воспитание лояльности и покорности. И в те решающие моменты жизни, когда решаются судьбы Отечества, таким образом воспитанный человек, выбирая между любовью к Родине и лояльностью к государству, может изменить Родине, потому что любовь к Родине иногда требует идти против государства, против власти».

Однако затем он пошёл дальше и выдал длинный спич о трагических страницах истории страны, обильно сдобренный пацифистским пафосом: «Патриотизм часто перемешивают с военной историей, историей крови и жертв. Живые властители прикрываются павшими, которые ничего не могут сказать. Когда детям будут рассказывать о гражданской войне, им скажут о том, что это не победа «красных» на «белыми» и «зелёными», а общенациональная трагедия? Когда детям будут рассказывать о патриотизме на примере Великой Отечественной войны, им скажут о цене победы? Об уничтоженных ещё до начала войны командирах и военных специалистах, о пакте Молотова-Риббентропа, о смертельных ошибках Сталина, о миллионах до сих пор не найденных и не погребённых солдат, о победителях, сосланных после победы в концлагеря, об инвалидах, спрятанных в глуши, о детях войны, о многоэтажных домах на могильных рвах концлагерей? Им расскажут о миллионах доносов, о «чёрных воронках», о «тройках» и о ГУЛАГе, о законе «трёх колосков», о смертной казни для детей с 12 лет? Это будет частью патриотизма? Этим тоже нужно будет гордиться? Или просто помнить, чтобы никогда больше… «Можем повторить!» — это патриотизм? Детям расскажут о том, что для того, чтобы Гагарин полетел в космос, Королёв должен был чудом выжить в застенках? Детям расскажут об изгнании и возвращении Александра Исаевича Солженицына, о «Колымских рассказах» Варлама Тихоновича Шаламова? Детям расскажут об Андрее Дмитриевиче Сахарове, его ссылке, его восхождении, его смерти? Когда детям будут рассказывать о гибели 6-й роты, им расскажут о причинах трагедии: о подлости и предательстве, о трусости и лжи, о тех, кто не понёс ни какой ответственности? Детям расскажут о «Курске, «Норд-Осте», Беслане? О том, что всем погибшим взрослым и детям было больно и страшно, но государство не смогло их спасти? Патриотично ли говорить о героях и не сказать о том, что они — жертвы. Когда детям будут рассказывать об истории республики Крым в XXI веке, им расскажут о вооружённом захвате парламента, о крымских татарах, о Донбассе, о засекреченных списках погибших на необъявленной братоубийственной войне, про «их там нет», о несчастных пассажирах «Боинга»? Горькая правда о страданиях народа войдёт в уроки государственного патриотизма? Почему патриотическое воспитание в нашей стране в первую очередь — военно-патриотическое? Почему не мирно-патриотическое? Кого должен воспитать патриотизм, восхваляющий насилие и кровопролитие? К чему должны быть готовы дети, получившие такие уроки? Они должны быть готовы убивать лично? Мы хотим подготовить детей к войне или к миру? Мы хотим научить их готовить и враждовать или сострадать и любить? Нашей стране нужен патриотизм ненависти или патриотизм любви? Мы хотим научить детей ценить человеческую жизнь?»

Вдогонку (дело было аккурат в день рождения Пушкина), представитель «Яблоко» процитировал бессмертные строки: «И долго буду тем любезен я народу, / Что чувства добрые я лирой пробуждал, / Что в мой жестокий век восславил я свободу / И милость падшим призывал». «Кто из российских правителей сегодня готов повторить эти слова за Александром Сергеевичем Пушкиным? Кто из них, столпов государственного патриотизма, готов положить жизнь на то, чтобы прекратить войны, установить свободы и мир?», — вопрошал он.

На минуточку, всё это было сказано политиком регионального парламента Пскова — порубежного русского города, традиционного военного форпоста, история которого на треть (!) состоит из войн.

Симптоматично, что никто из традиционных оппонентов Шлосберга в стане «партии власти» не воспользовался таким «подарком» со стороны визави и не напомнил ему, например, другие слова поэта: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие», или «Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человека с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал». Лишь много позже в ходе сессии один только великолучанин Всеволод Козловский заявил о поддержке инициативы администрации, но поверхностно и топорно («очень своевременно, очень правильно»), так что губернатору Андрею Турчаку пришлось отвечать на выпад «яблочника» самому. Сделал это глава региона оригинально: заявив, что рассуждать о потребности либо ненадобности патриотического воспитания в школах может только тот, кто вырастил детей и в эту самую школу их отправил [у Льва Шлосберга, как известно, детей нет — ПАИ].

Следом за лидером псковского «Яблоко» в рамках «десятиминуток» выступил представитель ЛДПР Сергей Литвиненко, который за последнее время всё чаще выступает спикером фракции вместо её формального лидера Антона Минакова. Либерал-демократ сообщил, что в адрес его однопартийца, депутата Госдумы Морозова, поступило письмо от сотрудников Псковской областной психоневрологической больницы в Богданово, которые жаловались на давление со стороны руководства и неправомерные увольнения, а также на отсутствие полагающей одежды для некоторых пациентов. Литвиненко напомнил, что предыдущие проверки особых нарушений не выявили, и попросил провести повторное расследование. Позже, когда в ходе сессии вопрос губернатору об информированности по этой проблеме задавал уже Минаков, заместитель областного прокурора Эльвира Канаева поспешила заверить, что межведомственное расследование уже ведётся.