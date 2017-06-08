Отчётная диалектика

Отчётная диалектикаЧем запомнилась июньская сессия псковского регионального парламента
6 июня состоялась внеочередная 10-я сессия Псковского областного Собрания. Депутаты заслушали ежегодный отчёт губернатора о работе администрации региона в 2016 году, отчёты о развитии сельского хозяйства и о транспортном обслуживании населения, назначили довыборы депутата от Великих Лук, отклонили инициативу о возвращении прямых выборов глав двух крупнейших городов, изменили законодательство о согласовании митингов. Ключевые обсуждения и решения прошедшей сессии псковского регионального парламента — в обзоре Псковского агентства информации.
Такой патриотизм нам не нужен
КОРОТКО:
Традиционные «десятиминутки ненависти» (выступления представителей фракций до начала рассмотрения вопросов повестки) прошли быстро: выступить с очередным полноценным посланием «городу и миру» в этот раз решил только «яблочник» Лев Шлосберг, который обрушился с нападками на планы по введению в псковских школах с 1 сентября занятий по патриотическому воспитанию в рамках программы дополнительного образования. Особенно раскритиковал он идею прививать любовь к родине через рассказы о военных победах. Кроме него слово взял только представитель ЛДПР Сергей Литвиненко, который от имени фракции попросил областные власти ещё раз провести расследование деятельности руководства областной психоневрологической больницы.
Поводом для выступления Шлосберга стало подписанное 1 июня, в День защиты детей, соглашением между администрацией региона и лидером «Изборского клуба» писателем Александром Прохановым соглашение о пилотном запуске с осени в школах области программы дополнительного образования по патриотическому воспитанию. Лидер псковского «Яблока» уже одним своим фирменным трагическим тоном повествования дал понять, что инициатива ему категорически не понравилась. Казалось, он будет говорить, что усилия бюрократии по воспитанию любви к Родине обычно приводят к прямо противоположным результатам, или что достаточно нормальных уроков истории, или, на худой конец, просто поставит под сомнение академическую компетентность составителей программы из «Изборского клуба»… Но «яблочник» пошёл дальше и ополчился в целом на концепцию рассказов подросткам о достославном прошлом страны по известной матрице одиозного журналиста Виктора Шендеровича — «о величии эпохи спросите у раздавленных ею».
Сначала Шлосберг обвинил власть в том, что она под видом патриотического воспитания попросту пытается культивировать лояльный электорат. «Когда в школах начинают вводиться уроки государственного патриотизма, это означает, что в государстве что-то идёт не так, — сказал депутат. — Если детей надо учить любить Родину, это значит, что Родина не любит своих детей. […] если людей с детства начинают учить любви к государству, любви к власти — это не патриотизм, это воспитание лояльности и покорности. И в те решающие моменты жизни, когда решаются судьбы Отечества, таким образом воспитанный человек, выбирая между любовью к Родине и лояльностью к государству, может изменить Родине, потому что любовь к Родине иногда требует идти против государства, против власти».
Однако затем он пошёл дальше и выдал длинный спич о трагических страницах истории страны, обильно сдобренный пацифистским пафосом: «Патриотизм часто перемешивают с военной историей, историей крови и жертв. Живые властители прикрываются павшими, которые ничего не могут сказать. Когда детям будут рассказывать о гражданской войне, им скажут о том, что это не победа «красных» на «белыми» и «зелёными», а общенациональная трагедия? Когда детям будут рассказывать о патриотизме на примере Великой Отечественной войны, им скажут о цене победы? Об уничтоженных ещё до начала войны командирах и военных специалистах, о пакте Молотова-Риббентропа, о смертельных ошибках Сталина, о миллионах до сих пор не найденных и не погребённых солдат, о победителях, сосланных после победы в концлагеря, об инвалидах, спрятанных в глуши, о детях войны, о многоэтажных домах на могильных рвах концлагерей? Им расскажут о миллионах доносов, о «чёрных воронках», о «тройках» и о ГУЛАГе, о законе «трёх колосков», о смертной казни для детей с 12 лет? Это будет частью патриотизма? Этим тоже нужно будет гордиться? Или просто помнить, чтобы никогда больше… «Можем повторить!» — это патриотизм? Детям расскажут о том, что для того, чтобы Гагарин полетел в космос, Королёв должен был чудом выжить в застенках? Детям расскажут об изгнании и возвращении Александра Исаевича Солженицына, о «Колымских рассказах» Варлама Тихоновича Шаламова? Детям расскажут об Андрее Дмитриевиче Сахарове, его ссылке, его восхождении, его смерти? Когда детям будут рассказывать о гибели 6-й роты, им расскажут о причинах трагедии: о подлости и предательстве, о трусости и лжи, о тех, кто не понёс ни какой ответственности? Детям расскажут о «Курске, «Норд-Осте», Беслане? О том, что всем погибшим взрослым и детям было больно и страшно, но государство не смогло их спасти? Патриотично ли говорить о героях и не сказать о том, что они — жертвы. Когда детям будут рассказывать об истории республики Крым в XXI веке, им расскажут о вооружённом захвате парламента, о крымских татарах, о Донбассе, о засекреченных списках погибших на необъявленной братоубийственной войне, про «их там нет», о несчастных пассажирах «Боинга»? Горькая правда о страданиях народа войдёт в уроки государственного патриотизма? Почему патриотическое воспитание в нашей стране в первую очередь — военно-патриотическое? Почему не мирно-патриотическое? Кого должен воспитать патриотизм, восхваляющий насилие и кровопролитие? К чему должны быть готовы дети, получившие такие уроки? Они должны быть готовы убивать лично? Мы хотим подготовить детей к войне или к миру? Мы хотим научить их готовить и враждовать или сострадать и любить? Нашей стране нужен патриотизм ненависти или патриотизм любви? Мы хотим научить детей ценить человеческую жизнь?»
Вдогонку (дело было аккурат в день рождения Пушкина), представитель «Яблоко» процитировал бессмертные строки: «И долго буду тем любезен я народу, / Что чувства добрые я лирой пробуждал, / Что в мой жестокий век восславил я свободу / И милость падшим призывал». «Кто из российских правителей сегодня готов повторить эти слова за Александром Сергеевичем Пушкиным? Кто из них, столпов государственного патриотизма, готов положить жизнь на то, чтобы прекратить войны, установить свободы и мир?», — вопрошал он.
На минуточку, всё это было сказано политиком регионального парламента Пскова — порубежного русского города, традиционного военного форпоста, история которого на треть (!) состоит из войн.
Симптоматично, что никто из традиционных оппонентов Шлосберга в стане «партии власти» не воспользовался таким «подарком» со стороны визави и не напомнил ему, например, другие слова поэта: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие», или «Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человека с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал». Лишь много позже в ходе сессии один только великолучанин Всеволод Козловский заявил о поддержке инициативы администрации, но поверхностно и топорно («очень своевременно, очень правильно»), так что губернатору Андрею Турчаку пришлось отвечать на выпад «яблочника» самому. Сделал это глава региона оригинально: заявив, что рассуждать о потребности либо ненадобности патриотического воспитания в школах может только тот, кто вырастил детей и в эту самую школу их отправил [у Льва Шлосберга, как известно, детей нет — ПАИ].
Следом за лидером псковского «Яблоко» в рамках «десятиминуток» выступил представитель ЛДПР Сергей Литвиненко, который за последнее время всё чаще выступает спикером фракции вместо её формального лидера Антона Минакова. Либерал-демократ сообщил, что в адрес его однопартийца, депутата Госдумы Морозова, поступило письмо от сотрудников Псковской областной психоневрологической больницы в Богданово, которые жаловались на давление со стороны руководства и неправомерные увольнения, а также на отсутствие полагающей одежды для некоторых пациентов. Литвиненко напомнил, что предыдущие проверки особых нарушений не выявили, и попросил провести повторное расследование. Позже, когда в ходе сессии вопрос губернатору об информированности по этой проблеме задавал уже Минаков, заместитель областного прокурора Эльвира Канаева поспешила заверить, что межведомственное расследование уже ведётся.
Тезис — антитезис — синтез
КОРОТКО:
В этот раз губернатор Андрей Турчак изменил формат ежегодного отчета о деятельности своей администрации за минувший год. Вместо часового обстоятельного доклада по всем отраслям и направлениям, с множеством цифр, он представил депутатам экспресс-анализ своего видения ключевых проблем, которых, по подсчётам главы региона, набралось 11.
До начала сессии некоторые журналисты язвили, что сейчас вновь услышат, как хорошо жить в Псковской области, после чего, как в известном советском анекдоте, будут мечтать жить в такой мифической Псковской области. Однако Андрей Турчак преподнёс им, да и всем остальным, сюрприз, отказавшись от традиционных оптимистических реляций. Смену формата он объяснил нежеланием испытывать дежавю: «Вижу здесь уже третий созыв народных избранников, которые всегда готовятся к таким мероприятиям, задают важные и острые вопросы. Все эти годы мы тоже готовились со своей стороны, анализировали цифры, тенденции, показатели. И все эти 9 лет мы наблюдали одинаковую картину: «Единая Россия» после дебатов на фракции поддерживала отчёт, оппозиционные партии голосовали против вплоть до повторяющихся из года в год объяснений причин такого своего решения. Именно поэтому, коллеги, в этом году я предлагаю поменять формат нашего с вами общения, воздержаться от объемного доклада с цифрами, остановиться на проблемных вопросах прошлого года и посвятить большую часть нашего времени вопросам и ответам. […] Давайте рассмотрим основную проблемную повестку, то, что действительно волнует наших граждан и депутатов, понуждает к действию представителей власти и вдохновляет оппозицию».
Скрытых причин у такого хода может быть несколько. Во-первых, в условиях секвестированного бюджета и, стало быть, сокращения числа позитивных примеров из разряда «построили, открыли, запустили», староформатный доклад выглядел бы бледнее предыдущих. Во-вторых, на фоне роста протестных настроений в стране благодушный отчёт мог бы вызывать раздражение граждан и дать повод оппонентам обвинить власть в иллюзорности её картины мира. Возможно, составители текста губернаторского отчёта руководствовались ещё какими-то мотивами, но надо сказать, что новый формат позволил руководителю региона всякий раз, говоря о проблемах, органично напоминать об имевшихся и об имеющихся достижениях, а кроме того, постоянно апеллировать к депутатскому корпусу словами о сопричастности народных избранников ко всем достижениям и проблем региона («Мы вместе эту ситуацию переломили…», «Предлагаю нам вместе с вами держать этот вопрос на постоянном контроле»).
Все эти особенности нынешнего выступления губернатора наглядно иллюстрирует его описание первой же из обозначенных им проблем — дорог.
Глава области сходу заявил, что как автолюбитель он полностью разделяет «традиционную весеннюю критику качества дорожного полотна», то есть сразу поставил себя в позицию не оправдывающегося, а критикующего.
Затем, продолжая пользоваться простейшим риторическим инструментарием, губернатор помянул про прошлые достижения в этой области и про объективные причины нынешних негативных перемен, на которые ранее сам ссылался: «Можно сколь угодно много говорить о качестве дорог в регионе в сравнении с тем, что было раньше, здесь разница как раз очевидна. Можно также долго говорить о рекордном количестве температурных переходов через ноль за прошедшую зиму. И это тоже факт».
«Но, — перешёл он ко второму элементу известной диалектической триады «тезис — антитезис — синтез», — в одних случаях, несмотря на это, дорога после ремонта стоит несколько лет, а в других — начинает сыпаться уже через одну зиму. Если вспомнить ремонты прошлого года на улице Калинина или моста через Великую, то зимы для них будто и не было. Посмотрите на одну из главных артерий города — улицу Коммунальную, которая уже 8 лет простояла, несмотря на все погодные факторы, дорогу на Изборск, Порхов, на федеральную трассу до Великих Лук. Значит, можно качественно делать».
«Синтезом» тут стала очередная апелляция к депутатам: «Я неоднократно обращался к общественникам, к вам, уважаемые депутаты, с просьбой обеспечить контроль над дорожными работами на территориях, на территориях своих округов. Нужны драконовские меры по гарантиям и здесь прошу разработать соответствующие законодательные инициативы. Только так, все вместе, мы сможем добиться единого стандарта качества дорожных работ».
Заканчивая выступление по первой проблеме, он напомнил и про две главные дорожные стройки: второй очереди Северного обхода Пскова и великолукского путепровода: как учил Штирлиц, «запоминается последняя фраза». «Оба эти проекта, без преувеличения, это «проекты десятилетия». По путепроводу, вы знаете, все вопросы были решены, найден новый подрядчик: в 2016 году было выполнено работ почти на 1 млрд рублей, общая стоимость проекта — более 2 млрд рублей. По графику в конце 2017 года по путепроводу пойдет рабочее движение. По Северному обходу работы также начались: выполнено работ на сумму 400 млн рублей, общая цена контракта с учетом нового моста — 6,7 млрд рублей», — сказал губернатор.
В числе других названных им проблем, «проблемность» которых тут же дезавуировалась главой региона — госдолг области, рост налогов для владельцев дач в СНТ, платежи за ОДН, пресловутые выплаты 1100 рублей, развитие ОЭЗ «Моглино», реорганизация бюджетной сети, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, демографическая ситуация, сохранение и реставрация культурного наследия и экология. Стенограмму доклада можно прочитать тут >>>
Несмотря на призыв докладчика не ограничивать парламентариев в количестве вопросов, их было даже меньше, чем обычно, причём большинство из них были слишком локальными. Возможно, сказался тот факт, что на сессии почему-то отсутствовал новый главный критик региональных властей, лидер местной «Справедливой России» Олег Брячак, который ранее не пропускал возможности ярко выступить по итогам губернаторского отчёта.
Фактически, из парламентской оппозиции какие-то острые вопросы Турчаку задал лишь Шлосберг, но и здесь вышел казус. На замечание «яблочника» про статистические свидетельства обнищания населения, глава региона вновь повторил про необъективность такой статистики в связи с большим количеством не учитываемых серых зарплат, скрытой занятости и занятости за пределами региона. А на просьбу прокомментировать рост смертности в первом квартале 2017 года пояснил, что эта ситуация вызвана некоторыми объективными причинами, и выразил надежду, что в целом по году цифры останутся в запланированных параметрах (при этом попутно напомнил, что за 9 лет смертность в регионе удалось сократить практически втрое).
Последний вопрос представителя «Яблоко» касался снижения расходов на соцподдержку по оплате жилых помещений и более чем двукратное снижение количества получателей льготы за 9 лет: с 240 до 110 тысяч человек. Лев Шлосберг поинтересовался, с чем это связано, после чего Турчак улыбнулся и спросил оппонента, с чем, по его мнению, это связано. Не почувствовав подвоха, лидер местного «Яблоко» заявил, что речь идёт о попытках администрации сократить расходы, но губернатор парировал: «А вы знаете, что до определённого момента эта поддержка была обязательной, а сейчас она носит заявительный характер. Есть заявление - есть поддержка, нет — нет. Надо владеть предметом!».
«Для решения острых проблем с заменой подвижного состава»
КОРОТКО: В рамках «парламентского часа» на сессии с докладом о транспортном обслуживании населения выступил вице-губернатор Александр Кузнецов. Его доклад (текст можно скачать здесь >>>) был построен в духе «лучших» образцов канцелярита и не вызвал у депутатов такого же ажиотажа, как доклад о состоянии дорог на прошлом парламентском часе. Впрочем, ряд важных сообщений чиновник сделал, а ему, в свою очередь, задали несколько насущных вопросов.
Также с докладом — о реализации аграрной политики в 2016 году — выступил начальник управления сельского хозяйства администрации области Николай Романов. Его отрасль растёт семимильными шагами уже довольно продолжительное время, так что с понятной и доступной депутатам фактурой в виде позитивных цифр у чиновника проблем не было.
Г-н Кузнецов рассказал депутатам, что за последние 3 года для нужд автотранспортных госпредприятий области было приобретено 170 автобусов, в том числе 79 школьных, и в ближайшее время власти не намерены снижать темпы обновления автопарка. Однако тут же он сообщил, что в настоящее время средний возраст городских автобусов Пскова — 14 лет, а 63 автобуса отъездили уже более 20 лет.
При этом для решения острых проблем автотранспортным предприятиям в 2017 году предоставляется субсидия в 18 млн рублей, но «эта сумма не может решить проблему, потому что стоимость одного автобуса — 12 млн рублей», сообщил вице-губернатор. Но тут же добавил, что в ближайшие 2-3 года автопарк Псковской области планируется обновить на 70-80%. И вновь напомнил о переговорах с группой компаний ГАЗ о заключении большого контракта жизненного цикла на покупку и обслуживание новых автобусов.
Псковичей он обнадёжил тем, что уже к Дню города (23 июля) заработает давно обещанная система, позволяющая отслеживать перемещения автобусов в мобильном приложении для смартфона и через табло на автобусных остановках. В перспективе, пообещал Кузнецов, псковичи смогут оплачивать проезд в автобусах с помощью электронных карт, которые можно будет пополнять в том числе через интернет. Предполагается, что эта система оплаты будет интегрирована с действующими в Москве и Санкт-Петербурге системами «Тройка» и «Подорожник».
Говоря о ситуации в Великих Луках, он обвинил действующих там 418 индивидуальных предпринимателей, что именно их маршрутки, которые давно сменили в «южной столице» региона нормальный общественный транспорт, повинны в постоянных пробках на дорогах.
Говоря о транспортной сети региона в целом, Кузнецов сообщил, что в области работают два государственных автотранспортных предприятия: ГП ПО «Славяне» обслуживает 6 южных районов региона, «Псковпассажиравтотранс» - 17 районов и Псков. Также перевозками занимаются более 15 негосударственных компаний и индивидуальных предпринимателей.
При этом он напомнил, что в 2016 году был утверждён комплексный план развития транспортного обслуживания населения, рассчитанный до 2030 года. В нём прописано создание стыковочных расписаний между разными видами транспорта, в том числе железнодорожным, авиационным, водным. В связи с этим заместитель главы региона подчеркнул, что теперь на базе автостанций создаются мультимодальные пересадочные узлы для нескольких видов транспорта. Первый такой комплекс был открыт в Плюссе. Аналогичный уже работает в посёлке Идрица Себежского района, в сентябре откроются в Пыталово и Пустошке, а в ближайшее время – в деревне Сущёво Бежаницкого района, где реализуется проект «Поездом в Пушкинские Горы». «Практика открытия транспортно-пересадочных узлов будет продолжена», - заверил Александр Кузнецов и добавил, что подобный проект в России кроме Псковской области реализует только Татарстан.
Также он рассказал депутатам, что до 31 августа процесс объединения «Псковпассажиравтотранса» и «Псковавтотранса» будет завершён.
Говоря про железнодорожные перевозки — проблему, которая на протяжении нескольких лет была весьма резонансной для жителей многих муниципалитетов — вице-губернатор отчитался, что по итогам 2017 года Псковская область компенсирует РЖД за убыточные пассажирские перевозки не 300 млн рублей, как компания запрашивала ранее, а лишь порядка 80 млн рублей. Александр Кузнецов при этом подчеркнул, что в последнее время ни один из пригородных маршрутов не был отменён, пересматривалось лишь расписание, либо вместо некоторых железнодорожных вводились автобусные маршруты.
В ходе раунда вопросов и ответов депутат Всеволод Козловский перечислил множество нареканий к работе ГП ПО «Славяне», обслуживающего юг области: грязные и часто ломающиеся автобусы, запах выхлопных газов в салоне, неадекватное расписание, из-за которого на некоторых промежуточных остановках пассажирам приходится брать автобус штурмом, грубые кондукторы и абсурдные требования дополнительных удостоверяющих личность документов для ветеранов труда. «Проведите проверку или переименуйте в «Басурмане», потому что «Славяне» так не могут к славянам относиться», - возмутился депутат. В ответ Кузнецов попросил передать ему данные обо всех подобных фактах и пообещал провести встречу с руководством предприятия.
Ещё один депутат — Андрей Козлов — напротив, выступил в качестве адвоката «Славян», но уже по другому вопросу. Он напомнил, что на госпредприятии прошла модернизация автопарка, появились новые автобусы, но при этом компания лишилась льгот на по налогу на имущество. «Здесь получается финансовая вилка. Мы увеличиваем стоимость основных средств, но натыкаемся на то, что предприятие будет платить повышенную ставку налога на имущества. За 2017 год это более 2 млн рублей. Нет ли возможности вернуться к старой схеме? Есть опасение большого кассового разрыва у предприятия», — высказал опасения парламентарий. В ответ Кузнецов заметил, что мораторий на льготы были введён только на один год. «Потом мы будем рассматривать вопрос по возвращению льготного налога на имущества. В рамках планирования бюджета на 2018 год мы найдем возможность вернуться к этому вопросу», - сказал он.
Представитель КПРФ Анатолий Копосов высказал опасения за судьбу более чем 5 тысяч жителей населённых пунктов, дороги к которым будут временно перекрыты в связи со строительством второй очереди Северного обхода Пскова. Вице-губернатор признал, что строительство объездной решает множество проблем, но создает неудобства во время проведения работ. Поэтому сейчас власти ищут путь решения проблемы, в частности, рассматривается возможность организации временной объездной дороги. «Никто не останется отрезанным от мира», - пообещал он.
Доклад начальника областного управления сельского хозяйства Николая Романова о реализации региональной аграрной политики в 2016 году был короче и куда оптимистичнее: как известно, Псковской области является одним из лидеров на Северо-Западе и в России в целом по развитию этой отрасли (полный текст доклада можно скачать здесь >>>)
Романов бодро отчитался, что объем продукции сельского хозяйства в 2016 году составил 29,2 млрд рублей, а индекс производства сельхозпродукции вырос на 19,3% по отношению к данным 2015 года. При этом на поддержку агропромышленного комплекса в минувшем году было направлено 2 млрд 107 млн рублей.
В отрасли официально работают 187 организаций: 116 из них закончили 2016-й с прибылью на общую сумму 5 млрд 844,7 млн рублей, 71 хозяйство показало убыток в размере 591,7 млн рублей.
Объём продукции растениеводства остался на уровне 2015 года (на 6 млрд 813,5 млн рублей), а вот животноводство показало рост аж на 26,3% (при планах - 9,5%). При этом молочное производство выросло незначительно, а вот производство скота и птицы на убой - на 34,1%.
«Нецелесообразно»
КОРОТКО: Депутаты назначили на 10 сентября довыборы по одному из великолукских округов, ставшему вакантным в связи со смертью в конце 2016 года Александра Василевского и отклонили инициативу о возвращении возможности прямых выборов мэров в Пскове и Великих Луках, а также о принудительном ручном пересчёте определённого процента бюллетеней на выборах с тех участков, где установлены КОИБы.
10 cентября великолучане будут выбирать не только новых депутатов городской Думы, но и нового депутата регионального парламента по округу № 8. Такое решение было принято на прошедшей сессии. Напомним, минувшей осенью по этому округу вновь прошёл в региональное заксобрание директор завода «Лесхозмаш» Александр Василевский, который уже 13 декабря на 65-м году жизни скоропостижно скончался.
Собственно, официально прошедшая внеочередная сессия и созывалась на 6 июня, чтобы успеть назначить довыборы.
А вот два касающихся выборов законопроекта, которые внесли на рассмотрение собрания фракции «Яблоко» и «Справедливая Россия», парламентарии отклонили.
Законопроект Льва Шлосберга касался возвращения прямых выборов глав Пскова и Великих Лук. Согласно действующему областному закону «О местном самоуправлении в Псковской области» главы районных муниципалитетов избираются на прямых выборах, а вот в городских округах закон разрешает выбирать их только местным представительным органом (гордумой) из числа депутатов. «Яблочник» предложил изменить закон и вернуть прямые выборы глав двух крупнейших городов региона.
Он сообщил депутатам, что в связи с требованием Конституционного суда для принятия таких поправок проводить учитывать мнение жителей, в двух созданных «Яблоком» группах в соцсети «ВКонтакте» проводились опросы: 93,8% (635 респондентов) в псковской группе и 94,1% (351 респондент) в великолукской высказались за возвращения прямых выборов. Между тем отзывы на инициативу главы Пскова Ивана Цецерского, и.о. главы Великих Лук Виктора Волынцева и администрации Псковской области были отрицательными.
Обсуждение столь важного законопроекта добавило очков в пользу знаменитого тезиса «Парламент — не место для дискуссий». Лишь проявлявший на сессии невиданную активность единоросс Козловский поинтересовался у Шлосберга «сколько это будет стоить», а услышав ответ, что расходы увеличатся только на печать бюллетеней, пояснил суть своих претензий уточняющим вопросом: «Сколько буде стоить кампания для кандидатов?» Инициатору законопроекта оставалось лишь напомнить, что расходы на предвыборную кампанию регулируются законодательством.
Представители оппозиционных фракций ограничились заявлениями о поддержке инициативы.
С голосованием произошёл казус: 8 депутатов проголосовали «за» (в том числе неожиданно — единороссы Андрей Козлов, Валерий Василевский, Николай Бурый и Олег Савельев), 14 — «против» (в том числе коммунисты Пётр Алексеенко, Сергей Сосновский и Николай Чувайлов и либерал-демократ Юрий Павлинов, которые позже заявили об ошибке: Алексеенко пояснил, что парламентарии думали, будто голосуют за решение комитета, рекомендовавшего не поддерживать инициативу), 2 - воздержались. 19 депутатов при этом предпочли вовсе не голосовать.
Практически идентичные результаты (8 «за», 11 «против», 2 воздержались, 22 не голосовали) дало голосование по законопроекту «справедливороссов» об обязательном контрольном ручном подсчёте голосов на 7% определяемых жребием избирательных участках, где применялись КОИБы. Причём, тут тоже произошёл казус, но ещё в процессе обсуждения. Спикер регионального парламента Александр Котов заметил, что предложение избыточно и дезавуирует саму идею применения автоматических комплексов учёта голосов, так как в случае технических сбоев или подозрений на недостоверность результатов работы технических средств члены избирательных комиссий и так могут потребовать ручного пересчёта. Однако во время голосования по законопроекту техника в зале областного Собрания дала сбой, и председатель попросту не смог увидеть результаты волеизъявления депутатов. Прозвучали робкие предложения переголосовать, но спикер был непреклонен и раздражённо потребовал от технической службы немедленно предоставить ему хотя бы распечатку по голосованию. Странно, но никто из представителей оппозиции не воспользовался этим моментом из разряда «нарочно не придумаешь» и не заявил, что случившееся лишний раз демонстрирует их правоту в плане недоверия к технике.
Прочее
Среди прочего на сессии депутаты приняли несколько законопроектов, касающихся полномочий муниципалитетов и их глав.
Во-первых, они устранили пробел в законодательстве и обязали глав муниципальных районов и городских округов отчитываться губернатору о наличии в их работе конфликта интересов (ранее получалось, что отчитываться об этом они должны были сами себе). Во-вторых, депутаты освободили волостные власти от переданных им ранее государственных полномочий по регистрации смерти (выяснилось, что во многих муниципалитетах этим и так не занимались уже по несколько лет). В-третьих, муниципальным властям Пскова были переданы полномочия по рассмотрению уведомлений о проведении в областном центре митингов с заявленным количеством участников до 100 человек.
Кроме этого, народные избранники внесли очередные поправки в областной бюджет, доходная часть которого выросла на 396 млн рублей за счёт межбюджетных трансфертов, которые прежде всего пойдут на дороги (222,8 млн рублей) и на переселение из аварийного жилья (более 155 млн рублей). При этом расходы бюджета увеличили на 437,6 млн рублей.
Поддержали депутаты и законопроект, который призван облегчить участь автовладельцев, чьи транспортные средства были эвакуированы на штрафстоянку: теперь они, во-первых, смогут оплачивать перемещение и пребывание своего автомобиля на специализированной стоянке по безналичному расчёту, а также забирать авто ещё до расчёта.
Парламентарии привели региональный закон о капремонте в соответствие с федеральным законодательством: теперь полномочия по утверждению краткосрочных планов капремонтов переданы с муниципального на областной уровень, а сами планы должны формироваться не на 1, а на 3 года; кроме того, если собственники жилья в многоквартирном доме решат аккумулировать перечисляемые в Фонд капремонта средства не на общем, а на специальном счёте, такое решение должно вступить в силу не через полгода, а уже через 3 месяца.
Наконец, со второй попытки депутаты всё же согласовали проект объединённой охранной зоны Церкви Климента Папы Римского на левом берегу реки Великой в Пскове и расположенных рядом ещё трёх объектов культурного наследия.
Олег Томилин,
фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов