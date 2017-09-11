38 попугаев

21:11, 11 сентября 2017, ПАИ

10 сентября в Псковской области подвели итоги сразу 38 избирательных кампаний. На протяжении последних недель внимание общественности в основном было приковано к выборам в гордуму Пскова. И это понятно: сказались и обилие «черного пиара», и скандал с подкупом избирателей, и возбужденное в этой связи уголовное дело. Впрочем, в числе состоявшихся в регионе в минувшее воскресенье выборов есть и другие, более чем достойные внимания.

Явочным порядком

Начать все же стоит с выборов в Псковскую городскую Думу. «Единая Россия» на выборах в городской парламент по партийным спискам набрала 39,71% (14927 голосов). Второе место заняла КПРФ с результатом 21,77% (8185 голосов). Когда подсчет голосов только начинался, складывалось впечатление, что «бронза», как и пять лет назад, может достаться в Пскове «Яблоку». Тем не менее, в итоге третье место получила «Справедливая Россия», набравшая 11,32% (4254 голоса). «Яблоко» же стало четвертым (8,53% или 3207 голосов). Наконец, пятой партией, вошедшей в 6-й созыв гордумы Пскова, стала ЛДПР с результатом 7,41% (2786 голосов).

До пятипроцентного барьера, гарантирующего получение мандата, немного не дотянула Российская партия пенсионеров за справедливость: за нее проголосовали 4,62% (1736 псковичей). А вот псковская «Родина», несмотря на, казалось бы, активную кампанию и недюжинные амбиции, неоднократно озвученные в ходе предвыборной гонки, стала последней, набрав 3,42% (1286 голосов).

Явка на выборы в Пскове 10 сентября составила 22,94%. Для сравнения, на выборах предыдущего созыва гордумы в марте 2012 года явка была 59,2%. Но надо учитывать, что та кампания совпала с выборами президента РФ, неизменно вызывающими более высокий интерес у избирателей, нежели муниципальные кампании.

Напомним также, что в марте 2012 года «Единая Россия» получила на выборах в гордуму 46,33% (46694 голосов). Это был своего рода реванш после того, как в декабре 2011 года на выборах в областное Собрание и Госдуму «партия власти» в Пскове показала крайне низкий результат (достаточно сказать, что на выборах в региональный парламент в 6 псковских округах за партсписок «ЕР» проголосовали от 25 до 32% избирателей, при этом в трех округах полученный единороссами процент был ниже результата КПРФ).

Впрочем, на выборах в 2012 году лучший результат, нежели в 2017-м, показывали и остальные партии. В этот раз на 3,5% просели коммунисты, на 0,6% - «Яблоко», на 0,5% - ЛДПР. Исключением стала «Справедливая Россия», у которой пять лет назад было 9,08%, - на 3 с лишним процента меньше, чем 10 сентября.

Группа прорыва

Что касается выборов по одномандатным округам, то здесь также не обошлось без сюрпризов. Напомним, в начале года были внесены изменения в Устав Пскова, касающиеся принципов формирования городского парламента. Число одномандатников было увеличено с 12 до 15. Наблюдатели отмечали, что это играет на руку «партии власти». В качестве примера приводились состоявшиеся в сентябре 2016 года выборы в Псковское областное Собрание: единороссы тогда не уступили оппозиции ни одного округа.

Однако по факту представителям «партии власти» удалось одержать победу только в 10 округах. При этом в двух округах из седла были выбиты ветераны гордумы – Владимир Коваленко и Валерий Лесников, являвшиеся депутатами гордумы, соответственно, с 2005 и 2007 годов.

В округе № 2 самовыдвиженец Сергей Колосов, замдиректора ООО «СтройТрансИнвест», на 11 голосов обошел кандидата от «ЕР» Светлану Комарову. В округе № 3 победу одержала кандидат от КПРФ Елена Маницкая, единоросс Владимир Коваленко стал вторым. В округе № 6 Александр Баев (КПРФ) победил Дмитрия Гусакова («ЕР»). В округе № 9 представляющая «Справедливую Россию» Юлия Пожидаева выиграла у единоросса Ивана Мешкова. Наконец, в округе № 13 коммунист Дмитрий Михайлов победил кандидата от «ЕР» Валерия Лесникова.

Стоит отметить, что вышеперечисленные одномандатники в большинстве своем явно относятся к пресловутой «команде Гавунаса». И если в случае первого секретаря Псковского горкома КПРФ Дмитрия Михайлова можно говорить о тактическом союзе компартии с опальным олигархом (хотя, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное), то Александр Баев, Елена Маницкая и Юлия Пожидаева работают на предприятиях, так или иначе связанных с Михаилом Гавунасом.

Судный день

Избирком уже озвучил вариант распределения мандатов по партийным спискам. По словам председателя комиссии Николая Цветкова, мандаты должны быть распределены так: ЛДПР - 1, «Яблоко» - 1, «Справедливая Россия» - 1, КПРФ - 2, «Единая Россия» - 5 мандатов.

Таким образом, в Псковской городской Думе «Единая Россия» получит 15 мандатов, КПРФ – 5, «Справедливая Россия» - 2, у «Яблока» и ЛДПР – по одному. Еще один мандат, напомним, получил самовыдвиженец.

Псковские единороссы всех уровней такой результат «партии власти» объясняют, в первую очередь, происками конкурентов, не чуравшихся грязных технологий. «Это чистой воды скупка, никто никого не собирался агитировать», - заявил секретарь Псковского городского отделения «ЕР» Иван Цецерский. «Конечно, эта массовая скупка позволила подтянуть другие партии. Это хорошо, что у нас добросовестные люди – они голосовали именно за тех, кто давал деньги», - нашел он в себе силы пошутить.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак, комментируя итоги выборов, подчеркнул, что «в Пскове были зафиксированы факты грубого нарушения избирательного закона со стороны отдельных кандидатов», и выразил надежду, что «правоохранительные органы в самое ближайшее время дадут свою оценку по каждому такому случаю».

И действительно. Если в 2012 году избирателей, проголосовавших на выборах в псковскую гордуму досрочно, попросту не было, то в 2017 году их набралось 5184: 3,14% от всех избирателей города. «Это беспрецедентная сумма, у нас за всю историю не было такого никогда. Это свидетельствует о том, что избиратели, которые голосуют досрочно – а некоторые из них годами не появлялись на избирательных участках – идут туда с соответствующей мотивацией», - говорил председатель облизбиркома Николай Цветков за два дня до выборов, когда число проголосовавших досрочно превысило 2%.

Руководитель регионального отделения «Единой России» Александр Котов также предположил, что «на волеизъявление повлияла беспрецедентная ситуация со скупкой голосов». «При такой низкой явке, безусловно, эта скупка голосов, особенно на досрочном голосовании, повлияла на расстановку в одномандатных округах и на выборах по спискам», - пояснил он. И добавил, что по итогам расследования уголовного дела по факту подкупа избирателей в Пскове, у единороссов, возможно, появится необходимость для обращения в суд с отменой результатов выборов по некоторым округам.

Великолуский монолит

Если в Пскове и 10 сентября и накануне кипели страсти, то выборы депутатов Великолукской городской Думы прошли более чем спокойно. При этом конкуренция в одномандатных округах во втором по величине городе области была такая же, как и в областной столице: 6 человек на место.

Явка избирателей в городе на Ловати оказалась лишь чуть выше, чем в Пскове - 23,42%. Партийный список «Единой России» набрал 52,14%, КПРФ - 18,35%, ЛДПР - 10,36%, «Справедливой России» - 5,05%, «Яблока» - 4,87%. По предварительным данным, результат «Единой России» конвертируется в 9 мандатов, КПРФ получит 3, ЛДПР - 2, а «Справедливая Россия» - 1 мандат.

При этом во всех пятнадцати одномандатных округах победу одержали кандидаты-единороссы. Таким образом, «Единая Россия» получит в Великих Луках квалифицированное большинство. А ранее озвученный ПАИ тезис о том, что политическое пространство второго по величине города региона уже по итогам выборной кампании 2016 года можно считать полностью «монолитным», получил очередное подтверждение.

В Великих Луках, прошли и довыборы депутата Псковского областного Собрания по одномандатному округу № 8. Также тихо на них победил кандидат-единоросс – Андрей Корнев, генеральный директор, ООО «Статус-пресс», уже имеющий опыт работы в Великолукской гордуме.

Гдовские яблоки

21 сентября в регионе прошла 21 кампания по выборам депутатов районных Собраний. В 14 муниципалитетах результат «партии власти» превышает 50%. При этом уровень поддержки «Единой России» в муниципалитетах колеблется от 65% в Стругокрасненском районе до 40,5% в Гдовском.

Гдовский район в принципе в очередной раз продемонстрировал свою «особость». «Яблоко» показало тут свой лучший результат – 26,99%. При этом «яблочники» также победили в 2 из 6 одномандатных округов (еще в 4 выиграли кандидаты «ЕР»). 14,41% набрали коммунисты, 8,04% - ЛДПР.

Учитывая, что в районе ровно через два месяца состоятся выборы главы, расклад сил в Собрании неминуемо станет фактором, оказывающим влияние на политический процесс в муниципалитете.

КПРФ показала самый лучший результат в Порховском районе – 26,52%. Хуже всего коммунисты выступили в Островском районе: 11,34%. Оппозиционный электорат там оказался раздроблен: на фоне выборов главы района пятипроцентный порог в Собрание там смогли преодолеть аж 6 партий. Помимо «ЕР» и КПРФ, это ЛДПР (11,23%), «Коммунисты России» (7,39%), «Родина» (6,76%) и «Яблоко» (5,46%).

«Коммунисты России» также смогли набрать 8,13% на выборах в Плюсском районе, а «Родина» успешно выступила в Палкинском (13,94%) и Псковском (5,65%) районах. Результат в Палкинском районе объясняется бэкграундом Игоря Иванова, которого «Родина» в начале года рекрутировала из ЛДПР – казачий генерал уже давно окучивает этот муниципалитет.

В комментарии ПАИ лидер региональной «Родины» Константин Вилков отметил, что «программа-минимум выполнена»: получив депутатские мандаты, партия больше не должна будет собирать подписи для участия в выборах. А эта процедура уже становилась слабым местом «родинцев».

Минус гавунасизация

«Справедливая Россия» свой лучший результат – 26,2% – показала в Печорском районе, где кампания по выборам в Собрание также наложилась на выборы главы района. Напомним, действующий глава Сергей Васильев там не получил поддержку региональной администрации и проиграл праймериз «ЕР». Сказались как объективная усталость населения от политика, бессменно занимавшего свой пост с 2004 года, так и «компрометирующие связи»: долгое время г-н Васильев был одним из видных членов команды Михаила Гавунаса.

Выдвинутому на выборы «Единой Россией» замглавы района Дмитрию Сопотову «команда Гавунаса» противопоставила баллотировавшегося от «Справедливой России» Сергея Тарасика. Причем лишившийся политических перспектив в стане «медведей» Сергей Васильев в итоге возглавил его штаб. Ситуация в районе усугублялась еще и тем, что в рамках борьбы с пережитками «гавунасизации» района единороссы полностью перезагрузили местное политическое поле, выдвинув на выборы в Собрание людей, не связанных с опальным олигархом.

В результате упорной борьбы Дмитрий Сопотов набрал на выборах главы района 49,74%, а Сергей Тарасик стал вторым с результатом 34,74%. При этом новоиспеченному главе теперь придется уживаться с справедливороссами в районном Собрании. Кандидат от «Справедливой России» также победил здесь в одном из одномандатных округов, еще 4 достались единороссам. Третьей силой в представительном органе стали коммунисты, список которых набрал 16,61% голосов.

В одну реку дважды

Говоря о выборах глав, нельзя не упомянуть главный сюрприз, который принес день голосования. Экс-руководитель псковского Росреестра, экс-глава Плюсского района (в 1991-1997 годах) Виталий Аршинов дважды вошел в одну воду и выиграл выборы в муниципалитете, выдвинувшись от «Яблока».

Г-н Аршинов набрал 47,99% голосов, в то время как действующий глава Анатолий Соловьев – 28,61%. Александру Котову, вотчиной которого является Плюсский район, пришлось констатировать: «Мы проиграли, мы признаем свое поражение. Считаем, что выборы в муниципалитете прошли легитимно».

Победа на выборах главы района, безусловно, стала достижением псковских «яблочников». Впрочем, надо помнить, что это далеко не первый такого рода успех партии в регионе. Однако всякий раз кандидат, избранный при поддержке «Яблока», через некоторое время вынужден был дистанцироваться от партии, меняя политическую окраску в силу очевидных конъюнктурных причин.

Последний пример такого рода – Игорь Гуменюк, в 2012 году избранный главой Дедовичского района от «Яблока», а весной 2017-го безуспешно принимавший участие в праймериз «Единой России».

В 6 других районных кампаниях предсказуемые победы одержали единороссы. В Дедовичском районе главой муниципалитета стал Геннадий Афанасьев, набравший 73,32% голосов. В Островском районе с результатом 66,01% победил Дмитрий Быстров. Порховский район продолжит возглавлять Виктор Степанов, который набрал 50,44% голосов. В Пыталовском районе на своем посту также остается прежняя глава муниципалитета Лариса Сидорук, получившая 40,14% голосов избирателей.

Выборы в Печорском районе уже упоминались выше. Вызывала интерес наблюдателей и кампания в Палкинском районе. Напомним, там действующая глава Галина Кузьма пыталась участвовать в праймериз «ЕР», а проиграв выдвинулась на выборы от «Родины». Кандидата «Единой России» Евгения Седова она пыталась снять с выборов через суд, но безуспешно.

В итоге Седов одержал убедительную победу, набрав 65,67% голосов. Его главная соперница показала результат в 23,86%.

* * *

Кампания 2017 года заставила многих вспомнить «лихие девяностые»: по обилию «черных» агитационных материалов, бьющих «ниже пояса», и специфическим технологиям привлечения избирателей. Такая активность объясняется, безусловно, попыткой реванша, предпринятой в первую очередь на выборах в Пскове «командой Гавунаса». Отчасти эта попытка удалась – как минимум плацдарм и трибуну для выступления ставленники олигарха получили. И определенно продолжат развивать успех.

Поскольку в той же гордуме областного центра большинство по-прежнему у «Единой России», а противостоящая ему оппозиция разделена на фракции и крайне неоднородна по составу, можно предположить, что «революция» Пскову не грозит. Но, тем не менее, «попортить нервы» региональным и городским властям вновь избранные депутаты точно попытаются.

Но если отвлечься от этих сиюминутных вопросов, имеет смысл вспомнить, что в 2019 году Псковскую область ждут выборы губернатора, для участия в которых потенциальные кандидаты должны будут преодолевать «муниципальный фильтр». Очевидно, что политические группы, планирующие включиться в эту кампанию, должны просчитывать соответствующие возможности уже сейчас. Так что итоги выборов 2017 года еще вполне способны «аукнуться» в новейшей политической истории региона.