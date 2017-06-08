Псковский политкалендарь: Май 2017 года

22:27, 09 июня 2017, ПАИ

В мае, как известно, народная молва не рекомендует играть свадьбы: дескать, супруги «маяться будут». Но в псковской политике эта примета, похоже, не работает. Май оказался более чем удачным месяцем для региональной администрации. А «Единая Россия», похоже, вполне довольна результатами своих праймериз. Да и несистемной оппозиции май принес новые инфоповоды. Подробности – в обзоре Псковского агентства информации.

Урожайный месяц

В середине месяца Псков посетила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Председатель верхней палаты российского парламента открыла 3-й международный Форум приграничных регионов, наведалась в особую экономическую зону «Моглино», побывала в Изборске и осталась более чем довольна увиденным, охотно поделившись с прессой своими впечатлениями.

Валентина Ивановна рассказала, что ей интересно было побывать в ОЭЗ «Моглино» и уедет она с очень хорошим настроением, поскольку здесь всё сделано правильно и современно, и отметила большую заслугу псковского губернатора Андрея Турчака, который, по ее мнению, приложил максимум усилий. Более того: она выразила уверенность в том, что «Моглино» будет одной из самых успешных особых экономических зон.

А в конце месяца уже псковичи во главе с губернатором внушительным составом приехали в гости к Валентине Матвиенко: 29-31 мая в Совете Федерации проходили Дни Псковской области, в рамках которых сенаторам рассказали о социальном и экономическом развитии Псковской области и об инвестиционном потенциале региона.

И вновь регион и его глава заслужили комплименты от спикера верхней палаты российского парламента. Валентина Матвиенко перечислила достижения команды Турчака и отметила, что «в регионе есть и трудные вопросы, которые руководство хорошо знает и понимает, как их решать».

Уже этого было бы достаточно для того, чтобы глава Псковской области поставил в календаре напротив слова «Май» жирный плюс. Однако в этом месяце Андрей Турчак, к тому же, успел получить медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу», провел встречу с главой администрации президента РФ Антоном Вайно и принял в регионе более чем представительный форум «Диалог Форт Росс», участниками которого стали многочисленные российские и американские высокопоставленные дипломаты (включая посла США), чиновники, ученые и бизнесмены.

Таким образом, псковский губернатор вновь продемонстрировал поддержку и признание своих заслуг на самом высоком уровне, поставив в тупик многих из тех, кто еще недавно обсуждал перспективы его возможного скорого ухода с поста главы региона.

Кто тут с праймериз?

28 мая состоялось внутрипартийное предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов от «партии власти» на грядущих выборах в Псковскую городскую Думу. И хотя их уже успели окрестить «как бы выборами», результаты прошлогоднего волеизъявления, на котором «ЕР» взяла конституционное большинство в Госдуме и квалифицированное в псковском облсобрании, попросту не позволяют недооценивать эту процедуру, так как с высочайшей степенью вероятности именно на праймериз определялись будущее депутатское большинство городского парламента.

В Пскове в праймериз приняли участие 4800 человек, то есть 2,9% от общего числа избирателей. При этом секретарь псковского регионального отделения «ЕР» Александр Котов одной из причин не высокой явки в Пскове назвал недостаточную информированность избирателей о процедуре предварительного голосования, а также то, что людям приходилось голосовать не на привычных им участках.

Так или иначе, но по итогам голосования победу в своих округах одержали 11 действующих депутатов: члены фракции «Единой России» Иван Цецерский, Владимир Воробьев, Сергей Гаврилов, Владимир Коваленко, Константин Болотин, Григорий Турчин, Григорий Стороненков, Любовь Николаева, Валерий Лесников, Елена Полонская, а также экс-член фракции КПРФ Дмитрий Барабанов.

«В пролете» из числе действующих народных избранников оказались Евгений Самуйлов (ранее представлявший в гордуме «Справедливую Россию»), и представители «партии власти» Жанна Иванова, Игорь Шеменев и Игорь Сиротин.

Причем последний, являющийся заместителем главы Пскова и руководителем регионального исполкома «Единой России», занял на праймериз в своем округе лишь четвертое место, так что, в случае соблюдения ранее заявленных единороссами правил игры, лишился каких-либо шансов на участие в предстоящих выборах.

Стоит отметить, что относительно небольшой процент голосов - 56% - получил и глава Пскова Иван Цецерский. Ему практически дышал в спину директор муниципального предприятия «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев, набравший 48%.

Александр Котов объяснил это тем, что Иван Цецерский, уповая на свою общегородскую известность, не сосредоточился на мобилизации сторонников в собственном округе, в то время как г-н Тюменцев вел более чем активную предвыборную кампанию. Но, в любом случае, случившееся можно воспринять как «тревожный звоночек» и симптом «головокружения от успехов» у главы Пскова.

Кстати, рекордсменами на этих «как бы выборах» по размеру поддержки оказались набравший более 89% голосов Григорий Стороненков, также получившие более 81% и 84% соответственно, Валерий Лесников и Елена Полонская.

Что же касается «новых лиц», предсказанных Иваном Цецерским, то к ним можно отнести победивших в своих округах предпринимателей Ивана Мешкова и Дениса Иванова, руководителя управляющей компании Дмитрия Гусакова и директора псковского агротехнического колледжа, экс-главу Локнянского района Сергея Янкина.

Впрочем, число «новичков» в новом созыве гордумы потенциально могут пополнить и те, кто занял на праймериз вторые места и могут претендовать на участие в выборах по партийному списку. В их числе, помимо уже упоминавшегося Валерия Тюменцева, исполнительный директор ФК «Псков-747» Александр Коновалов, управляющая делами гордумы Светлана Комарова, директор компании «АСПО» Андрей Лукьянов, предприниматель Эдуард Белов, активист ОНФ, менеджер ООО «Регион-Сервис» Сергей Елизаров, заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Галина Никитина, тренер детско-юношеской школы по гребле «Ника» Сергей Мусиенко, врача Псковской областной больницы Денис Федоров, учитель математики школы № 24 Ольга Замирская, директор ООО «Региональный экологический проект» Владимир Афанасьев, пенсионер Федор Постнов, помощница депутата Лесникова Диана Гринчишина, представитель профсоюзов Игорь Иванов и председатель организации «Соцпроф» Игорь Балабуст.

При этом стоит добавить, что в результате принятых в феврале поправок в Устав Пскова количество избираемых по партийным спискам депутатов гордумы сократилось с 13 до 10. Так что конкуренция между списочниками обещает быть более чем жесткой. Ведь если остальные партии, включая «Родину», смогут провести в Думу всего лишь по одному депутату, на долю единороссов придется только пять мандатов по спискам.

В июне перечни одномандатников и списочников на выборах в гордуму Пскова должен утвердить региональный политсовет «Единой России». Так что уже очень скоро станет понятно, не окажется ли в правилах игры «партии власти» каких-либо исключений.

У нас на районе

28 мая полноценное (с избирательными участками и т.п.) предварительное внутрипартийное голосование проходило также в Дедовичском районе, где определяли кандидата на выборы главы. Действующий руководитель муниципалитета, Игорь Гуменюк, который на предыдущих выборах баллотировался от «Яблока», потерпел на них сокрушительное поражение, набрав 11% голосов. Победу же одержал пенсионер МВД Геннадий Афанасьев с результатом в 74%.

Гуменюк, впрочем, оказался не единственным потерпевшим поражение на праймериз действующим главой. Проиграли (и, что наверное еще более обидно местным держателям административного ресурса, по «второй модели», когда голосовали не все желающие жители муниципалитета, а специально пришедшие на партийное мероприятие зарегистрированные выборщики), еще двое глав. Неудачниками оказались глава Палкинского района Галина Кузьма и глава Печорского района Сергей Васильев.Победителями же внутрипартийного голосования в этих муниципалитетах стали, соответственно, замглавы района Дмитрий Сопотов и депутат Палкинского районного Собрания Евгений Седов.

Стоит отметить, что Сергей Васильев занимал свой пост с 2004 года, придя в муниципальную власть из «Еврокерамики», на правах активного члена команды Михаила Гавунаса. После того, как последний покинул Россию и стал влять на региональную политику опосредованно, из Израиля, он попытался зарекомендовать себя в глазах областных властей. Но, судя по всему, до конца ему это не удалось. Кроме того, очевидна была накопившаяся у жителей района за 13 лет усталость от г-на Васильева.

По итогам праймериз примут участие в выборах действующие главы Виктор Степанов (Порховский район), Дмитрий Быстров (Островский район), Анатолий Соловьев (Плюсский район) и Лариса Сидорук (Пыталовский район). Для болшинства из них эта процедура оказалась безболезненной. Исключение составил разве что экс-чиновник областной администрации Дмитрий Быстров, который в олин прекрасный момент из-за самоотводов конкурентов оказался единственным участников предварительного голосования в районе. Впрочем, руководство региональной «ЕР» сочло это допустимым: ведь стартовал на праймериз г-н Быстров все-таки не в одиночку.

В конце мая возникла версия, что в сентябре 2017 года выборы главы могут пройти еще в одном районе Псковской области: Гдовском. Дело в том, что 31 мая Псковский городской суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета и временно отстранил от должности Михаила Разумнова. Следователи посчитали, что находясь на посту главы муниципалитета он может оказывать давление на свидетелей либо иным образом препятствовать следствию по своему уголовному делу. И. о. главы района стал зам г-на Разумнова Николай Капитонов.

Стоит напомнить, что в конце 2016 года в отношении г-на Разумнова было возбуждено уголовное дело за незаконную продажу земельного участка фирме жены. Ему инкриминируется использование служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Главе может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Выделение принадлежащей компании жены главы района земельного участка на берегу Чудского озера прокуратура региона ранее признала осуществлённым с грубыми нарушениями закона еще в 2015 году. В связи с этим надзорный орган даже вносил в Гдовское районное Собрание представление о досрочном удалении в отставку Михаила Разумнова, однако оно было отклонено депутатами.

Впрочем, это далеко не единственный вопрос к гдовскому главе.

Представители региональной администрации поспешили подчеркнуть, что случившееся не имеет политической подоплеки. «Нам известно о претензиях к Михаилу Разумнову, которого с 2015 года подозревают в преступлениях, связанных с злоупотреблением служебными полномочиями. Считаем, что решение суда о его временном отстранении от обязанностей главы муниципалитета законное и обоснованное. Вместе с тем напомню, что виновным человек может быть признан только по решению суда, поэтому до обвинительного приговора глава района считается не виновным. Те меры, которые принял суд, не носят карательный характер, а обеспечивают законность проводимого расследования, исключая какое бы то ни было противодействие со стороны Михаила Михайловича Разумнова», - заявил в комментарии для ПАИ вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков.

В любом случае, похоже, как бы ни развивались события, провести досрочную кампанию по выборам главы района в Единый день голосования в сентябре 2017 года уже не успеть. Ну а учитывая, как долго уже длится эта история, и вовсе трудно прогнозировать, чем и когда она завершится и для муниципалитета, и для Михаила Разумнова. Его полномочия официально истекают в 2019 году. И можно лишь предположить, что вряд ли регональные власти захотят проводить досрочные выборы в непростом муниципалитете в марте 2018-го, одновременно с президентской кампанией.

«Яблоко» раздора

В стане псковской несистемной оппозиции, безусловно, главным событием мая стало открытие предвыборного штаба заявившего о президентских амбициях Алексея Навального, состоявшееся 28 мая на улице Некрасова.

Сам штаб неожиданно для многих возглавил, скажем, не организатор прошедшего в Пскове 26 марта митинга Павел Чернов, а Валентин Болдышев, руководитель регионального отделения партии «Демократический выбор», экс-руководитель псковского «Яблока», в свое время являвшийся пресс-секретарем мэра Пскова Александра Прокофьева.

Некоторые наблюдатели незамедлительно заподозрили здесь новые происки неких сил, стремящихся изнутри подорвать единство псковских соратников Навального. Дескать, политтехнолог Болдышев заслан в штаб извне, и на наших глазах повторяется история с местной «Отрытой Россией», лидерство на последнем публичном меропприятии которой, по сути, захватили националисты (их яркий представитель, известный как Гоша-Ариец, кстати, присутствовал и на открытии штаба Навального).

Впрочем, новоиспеченные соратники г-на Болдышева никак не выдавали своего беспокойства по поводу того, что «была у зайчика избушка лубяная…». А менеджеры из команды Навального пояснили: по всей России открываются десятки штабов, местный руководитель, безусловно, прошел проверку, но вообще, глубоко разбираться в хитросплетениях местной политики у них попросту нет времени.

Что касается, собственно, открытия штаба, то на него собралось порядка полутора сотен людей, преимущественно старшеклассников и студентов, на фоне которых выделялись два десятка «ветеранов» политической и околополитической сцены. Это, безусловно, было расценено представителями местной несистемной оппозиции как большой успех. Впрочем, сам Навальный воспринял это как должное.

Политик ответил на вопросы собравшихся, и говорил о самых разных предметах: от бизнеса семьи псковского губернатора до проблемы разводов и помощи бездомным животным. Но так уж вышло, что, пожалуй, главной темой псковского визита стала заочная полемика между Алексеем Навальным и лидером псковского «Яблока» Львом Шлосбергом.

Дело в том, что буквально накануне г-н Шлосберг в своем ютюб-канале заявил, что у Навального нет программы, а есть только «лозунги, девизы, тезисы». Этот ролик взбудоражил сторонников последнего, которые посчитали, что в сложившихся условиях «яблочник» не должен критиковать лидера ФБК, тем самым раскачивая лодку либеральной оппозиции.

В Пскове Алексея Навального (по иронии судьбы, его местный штаб открылся в аккурат напротив офиса «Яблока»), разумеется, попросили прокомментировать заявление Льва Шлосберга. «Шлосберг не прав. У меня есть программа, и она лучше, чем программа партии «Яблоко». Я хорошо отношусь к Шлосбергу, и мне немножко досадно, что он занимается такой ерундой. Он погряз в этом яблочном сектантстве. Он по-прежнему пытается нам доказать, что мы должны сплотиться вокруг Григория Алексеевича Явлинского, и у него есть прекрасная программа, а у всех остальных ее нет», - заявил политик. Он также напомнил, что сам являлся членом «Яблока», но был исключен за пропаганду националистических взглядов. И предположил, что рано или поздно исключение грозит и Шлосбергу.

После этого спор вновь вернулся в интернет. Лидер псковского «Яблока» и его сторонники продолжили доказывать, что программы у Навального действительно нет, а вообще, спор и конструктивная критика между политиками внутри одного лагеря – это нормально. Сторонники Навального, разумеется, не соглашались, обвиняя яблочников в стремлении монополизировать оппозиционную «поляну». И, наконец, «государственники», которым одинаково не нравятся ни тот, ни другой, с удовольствием «грели руки» у разгорающегося костра конфликта, по мере сил подливая масла в его огонь.

Настоящй скандал разгорелся после того, как Life сообщил, что Шлосберг в эфире псковского «Эха Москвы» обвинил Навального в связях с администрацией президента РФ. Тему растиражировали другие федеральные СМИ, в интернете начался новый виток споров. Однако заем выяснилось, что портал процитировал не «яблочника», а ведущего эфира Максима Костикова.

Огонь по штабам?

В заключение стоит добавить, что в Пскове власти и патриотическая общественность проигнорировали открытие штаба. Не было ни проблем с поиском помещения, ни ни казаков, ни зеленки. единственный пикетчик, так и не обозначивший свою политическую позицию, стоял перед с штабом с безобидным плакатом-вопросом все про ту же реплику Шлосберга.

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«То, что произошло в Пскове, это нетипично. В большинстве штабов мы сталкиваемся с прессингом. Псков – приятное, хорошее исключение», - признал Алексей Навальный. И был вынужден даже заявить: «Чаще всего, чем более неустроен губернатор, чем слабее его позиции, тем более он склонен устраивать выкрутасы вокруг нашего штаба. Мне не очень нравится мысль, что губернатор Турчак чувствует себя очень уверенно, но, видимо, это именно так».

Однако в самом начале июня Валентин Болдышев сообщил, что арендодатель (на встрече с Навальным он был отрекомендован как сторонник политика, даже сделавший скидку его команде) в одностороннем порядке расторг договор под давлением неких внешних сил.

Что именно это были за силы – не пояснялось. Дескать, «сами знаете». Адрес нового «места силы» обещают назвать уже после праздников, 13 июня. Г-н Болдышев утверждает, что выбор есть. И в самом деле – свои услуги сторонникам оппозиционного политика публично предложил даже член фракции «ЕР» в областном Собрании Анатолий Тиханов. Остается лишь дождаться переезда.

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Такими ПАИ увидело основные политические события мая. Ну а июнь, безусловно, принесет новости о старте избирательных кампаний. Благо, до выборов остается совсем немного времени, и отвлечь граждан от традиционных летних забав, переключив на политику, сможет или очень плохая погода, или очень хорошие политические технологии. Но об этом – в следующем обзоре.