Сокровища «сплющенного» раскопа: Чудовищная подвеска и пивной след

12:17, 27 сентября 2017, ПАИ

Дожди портят настроение не только горожанам и коммунальщикам, но и псковским археологам.

Ливни, а в этом году они особенно обильные, означают приостановку раскопок. По подсчётам археологов, с начала работ на Мстиславском раскопе сезон дождей длился 34 дня. Половину этого срока раскопки вынужденно простаивали. Кроме того, дождевая вода замывает и заносит песком уже зачищенные постройки и комплексы, поэтому одну и ту же работу приходится выполнять дважды. Весёлого мало, да и на сроках сказывается, а застройщику, подозреваю, уже не терпится приступить к возведению жилого квартала. Зима близко.

«Если диких дождей больше не будет, то за октябрь мы планируем завершить раскопки на начатых участках», - уточнила старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области, руководитель работ и наш бессменный провожатый Елена Салмина.

Обратимся к новинкам, которые удалось обнаружить за месяц, прошедший с момента предыдущей публикации. Находки, традиционно для Мстиславского раскопа, вышли неожиданные и интересные.

В конце XIV века у псковичей возникла необходимость в строительстве новой каменной стены, которая бы охватывала большую часть Пскова (речь о стене Среднего города). Естественно, понадобились материалы. Псков же, как правило, строился из того, на чём стоял.

«Это было хорошо заметно на раскопах в Покровском углу. Здесь мы тоже наткнулись на вырубку в известняковой скале, - рассказал старший научный сотрудник Псковского археологического центра Сергей Салмин. - Скорее всего, это каменоломня, из которой и строилась прилегающая к Мстиславской башне стена. Очень удобно. Во-первых, материал рядом, во-вторых, любая искусственная яма становилась дополнительным препятствием для врага».

Примерно в XVII веке территория начинает осваиваться в ином контексте. «Псковичи получили эту яму, а стены-то уже нет, она осыпалась. Яма большая, работа сделана, силы вложены, надо её как-то применить. Сейчас мы видим остатки того, как это использовалось в XVII веке», - пояснила Елена Салмина, указывая на постройку из массивных брёвен.

Предполагается, что мощный деревянный сруб на высоком берегу Великой мог эксплуатироваться в качестве складских помещений для грузов, привезённых по реке. «Судя по тому, что находок здесь практически нет, это какая-то простая речная логистика. Дат возведения постройки мы пока не знаем. Для этого дерево надо распилить и отправить на дендрологическое исследование. Да и домину эту до конца мы ещё раскопали», - добавила Елена Салмина.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова







Зато в XIX веке этот участок, похоже, был связан с какими-то увеселительными заведениями. Гипотеза подкрепляется невероятным количеством битых и целых бутылок с клеймами Шелонского завода купца Александра Авдеева в Больших Теребонях (современная Новгородская область). Причём обнаруживаются бутылки тех форм и цветов, которые использовались для розлива пива.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова











На форуме «Ленстеклотрест» сообщается, что завод в Больших Теребонях был оборудован одной плавильной печью, здесь работали 54 человека, а в год выделывалось 900 тысяч бутылок. Часть этого стекольного богатства попадала и в Псковскую губернию.

Изобилие стеклотары указывает на возможный здесь трактир, хотя не исключено, что это просто грузчики пили пиво и отдыхали, потому что следов других культурных развлечений, например, в виде остатков столовой посуды или игральных принадлежностей, нет.

«В 2011 году, когда раскопки проводились у театра, там нашли следы того, каким был досуг горожан в Кутузовском сквере: шары для игры в петанк, створки мидий, устриц, то есть народ там развлекался и ел. Здесь же только бутылки», - обратила внимание Елена Салмина.

Неподалёку от этого контура на поверхность показалась совершенно целая четвертная бутыль на три литра. Эта находка относится к началу XX века. «Такие обычно играют в фильмах про неуловимых мстителей. Бандиты и буржуи пьют из них самогон», - пошутил Сергей Салмин.

Когда псковичи чрезмерно увлекались алкоголем, им вполне могли мерещиться зверюги наподобие той, что обнаружилась поблизости в обличии подвески. «Задняя ножка у неё отломана... Такая вот странная живность. Конёк это или собачка — большой вопрос. Подвеска датируется временем не позднее XIII-XIV века», - отметила Елена Салмина.

У латышского коллеги псковских археологов, исследователя Роберта Спиргиса есть предположение, что перед нами не лошадь и не собака, а чудовище из околобиблейских сказаний. Считается, что водится оно в Индии и отличается омерзительной привычкой заманивать к себе путников и съедать их. В многотомной «Естественной истории» Плиния Старшего, жившего в Риме в I веке, о левкроте рассказывается следующее: задние ноги у неё оленьи, грудь львиная, голова лошадиная, размеры совпадают с размерами осла. Левкрота обладает огромной пастью, а вместо зубов у неё во рту сплошная костяная пластина. Чудовище издаёт звуки, напоминающие человеческий голос, и чрезвычайно быстро бегает. «В общем зверюга жуткая и очень агрессивная», - резюмировала Елена Салмина.

На средневековых гравюрах это существо напоминает стилизованного конька.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Роберт Спиргис утверждает, что «древнерусское духовенство знало какую-то связанную с левкротой морализующую историю, которая до нас не дошла», и предполагает, что церковники могли позиционировать левкроту как стража земного рая.

Помимо занимательной подвески научный сотрудник Псковского археологического центра, руководитель камеральной лаборатории Татьяна Щукина продемонстрировала часть металлической пряжки, пуговичку, западноевропейскую монетку, вросшую в камень, подвеску-бубенчик, пару ключей и керамическое украшение для печки.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова









Археологическая копилка пополняется еженедельно, поэтому вскоре мы снова обратимся к неиссякаемой сокровищнице находок.

Предыдущие публикации об удивительных артефактах Мстиславского раскопа можно найти здесь, здесь, здесь и здесь.