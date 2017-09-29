Акт третий

17:28, 29 сентября 2017, ПАИ

Первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва оказалась раздробленной на три части. Первая из них прошла неделю назад, 22 сентября, и состояла только из одного вопроса — об избрании главы Пскова. Предсказуемо этот пост вновь занял Иван Цецерский. Вторым актом сессии стала состоявшаяся 28 сентября инаугурация градоначальника, ну а финал прошёл сегодня, 29 сентября, когда, наконец-то, были утверждена структура новой гордумы, избраны заместители главы города, председатели комитетов и комиссии и их заместители.

Структурирование

Первым делом сегодня депутаты рассмотрели вопрос, который звучал так: «Об утверждении структуры Псковской городской Думы шестого созыва». «Предложена та же структура, что была в пятом созыве», - сообщил Иван Цецерский. То есть - три заместителя главы города, шесть комитетов и одна комиссия. Никаких возражений такая структура не вызвала и все 25 депутатов её поддержали.

Тут глава Пскова вспомнил, что пропустил один процедурный момент — не вручил депутатские значки и удостоверения парламентариям. Поэтому он прервал ход сессии и быстренько организовал торжественную церемонию.

А тем временем вопрос о структуре ещё не раз возникал в процессе заседания. Сначала сам глава города тщетно попытался найти в повестке дня вопрос об аппарате гордумы, а уже в самом конце сессии его вновь подняла депутат Юлия Пожидаева. Она заявила, что, по её мнению, структура аппарата не была утверждена, поскольку такого пункта в повестке нет и он не рассматривался.

Правовая служба городской Думы резонно заметила, что аппарат входит в состав Псковской городской Думы, поэтому его структура утверждалась голосованием по тому самому перовому на сегодняшнем заседании вопросу.

«Я считаю, что вопрос должен быть либо отдельным, либо полностью расписан», - продолжила г-жа Пожидаева.

«Ну я тоже так считаю», - неожиданно согласился с ней Иван Цецерский и предложил вернуться и заново рассмотреть вопрос о структуре гордумы, проголосовав отдельно за аппарат.

Но эта инициатива поддержки не нашла. Зато депутаты единогласно поддержали предложение просто внести редакционную правку в решение сессии, указав в нём и утверждение структуры аппарата гордумы.

Шлейф из цветных галочек

Объявив, что представлять кандидатуры заместителей главы города — это его прерогатива, Иван Цецерский сообщил, что на три вакантные должности выдвигаются Елена Полонская, Сергей Гаврилов и Владимир Воробьёв. Никаких возражений и иных предложений со стороны депутатов не последовало, и они единогласно поддержали включение этих трёх фамилий в бюллетень для тайного голосования.

В этом месте стало казаться, что оппозиция, которая так громко заявляла о себе на первой части сессии, за прошедшую неделю кардинально изменила взгляды, и заседания гордумы шестого созыва будут проходить также тихо-мирно, как и пятого. Но не тут-то было…

Депутат от КПРФ Дмитрий Михайлов, который во время избрания главы Пскова взял на себя обязанность озвучивать единое мнение оппозиционных партий, вновь выступил в этом амплуа. «Мы встречались в понедельник с главой города и обозначили своим кандидатуры, но мнение оппозиции не услышано!» - возмутился он. Но тут же добавил, что фракция КПРФ будет голосовать за предложенные Иваном Цецерским кандидатуры. «Мы уверены, что это грамотные специалисты, - сказал он. - Но почему оппозицию не услышали?»

Глава города заверил, что настроен на диалог с оппозицией, который, подчеркнул он, просто необходим для дальнейшей продуктивной работы городской Думы. «Но почему вчера оппозиция не участвовала во второй части сессии, которая называлась «Принесение присяги главой города»?» - обиженно спросил он и заметил, что «воинствующие подходы надо спрятать».

Тут уже слова взял молчавший с начала сессии справедливоросс Олег Брячак. Он заявил, что оппозиция проигнорировала принятие присяги, потому что ставит под сомнение результаты голосования за главу города, но при этом признаёт результаты сентябрьских выборов в Псковскую городскую Думу. Тут Олег Брячак вновь напомнил, что весь сыр-бор из-за использования депутатами во время тайного голосования за кандидатов на пост главы Пскова ручек с разноцветными пастами, которыми они к тому же ставили самые разные значки, а не классическую галочку. «Вот это будет идти за вами всю вашу депутатскую деятельность», - пригрозил парламентарий Ивану Цецерскому.

«Может вы наберётесь мужества и проведёте голосование по-честному, без цветных ручек, и если вас изберут, вот тогда мы и придём на вашу инаугурацию», - предложил г-н Брячак.

Заступился за Ивана Цецерского единоросс Денис Иванов: «Цветков [Николай, председатель Избирательной комиссии Псковской области] вам дал понять, что депутат может ставить любой знак, кроме подписи. Голосование проходило открыто, так что зря не пришли».

«Не понимаю, почему вы ищите подвохи в «Единой России»?» - включился в диалог Иван Цецерский. «Ищите у себя: за меня проголосовали 16 человек», - сказал он, намекнув, что один голос явно получил от оппозиции, поскольку единороссов в гордуме 15.

«Вы как-то сказали: «Жалобщик», так жалуйтесь!» - напомнил Иван Цецерский Олегу Брячаку их августовскую перепалку в Территориальной избирательной комиссии Пскова во время рассмотрения обращения главы города по поводу незаконной агитации.

«Фракция «Единой России» - монолит, и вы нас не расшатаете, как бы вы не старались, - заверил глава Пскова. - Если вы найдёте четырёх депутатов, которые признают, что голосовали за меня под нажимом, то мы переголосуем. И я гарантирую вам тогда и одну галочку, и одну ручку. Не старайтесь с первых сессий навязывать свою позицию, противоречащую законодательству. Я не стоял над урной и не смотрел, кто и чем голосовал. Могу сказать точно, что фракция «Единой России» голосовала консолидировано и это наше право».

«У меня нет претензий ни к кому, у меня есть претензии к проведению голосования, - не унимался Олег Брячак. - Зачем вы смешите себя?»

«Это вы смешите», - парировал Иван Цецерский.

«Этот шлейф будет за вами тянуться…» - снова пригрозил справедливоросс.

«Да пусть тянется, хоть до конца жизни!», - ответил на это глава города.

Незамысловатый диалог прервал депутат Дмитрий Барабанов: «У нас другие вопросы сегодня. Давайте угольками потом покидаемся, в коридоре!». На этом спорщики успокоились и больше в ходе сессии перепалок не устраивали.

Ну а в ходе голосования за заместителей главы Пскова «единороссы» и «оппозиционеры» продемонстрировали практически единодушие, несмотря на то, что все три кандидата — представители партии власти. В итоге Владимир Воробьёв набрал 24 голоса из 25-и возможных, аналогичный результат получил Сергей Гаврилов, Елена Полонская набрала 22 голоса.

Иван Цецерский объявил, что на штатной основе у него будут работать только два зама. Это Сергей Гаврилов и Елена Полонская.

Кружки по интересам

Единодушие проявили парламентарии и в утверждении председателей думских комитетов и комиссии, и их заместителей. Причём, озвучивая кандидатуры на руководящие посты, Иван Цецерский каждый раз интересовался будут ли другие предложения, но их не поступило. Оппозиция молчала, даже несмотря на то, что звучали фамилии только единороссов.

Исключением стал разве что комитет по бюджету, налогам и финансовой политике, где на пост председателя был выдвинут Григорий Турчин от «Единой России» и Елена Маницкая от КПРФ. По результатам тайного голосования руководителем был избран г-н Турчин, набравший 14 голосов, его оппонент получила только 9. Таким образом думское большинство не рискнуло доверить городскую казну главбуху ООО «Империал».

По 24 голосов были отданы за утверждение Елены Полонской на должности председателя комитет по социальным вопросам и по молодёжной политике и Сергея Гаврилова на посту руководителя комитета по ЖКХ и благоустройству.

Григорий Стороненков 24 голосами «за» (один против) был избран главой комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности, с таким же результатом Валерий Тюменцев утверждён в должности председателя комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму, а Эдуард Белов стал председателем комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления.

Председателем комиссии по регламенту и депутатской этике стал Владимир Воровьёв. За него проголосовали 22 человека, два были против, один бюллетень был испорчен.

Заместителей председателей избирали уже открытым голосованием. Все они были утверждены единогласно.

В итоге в бюджетном комитете замом стал Дмитрий Барабанов, в земельном — Артур Гайдук и Дмитрий Барабанов, в комитете по предпринимательству — Эдуард Белов, в социальном комитете — Фёдор Постнов, в комитете по благоустройству — Григорий Турчин, по правовым вопросам — Денис Иванов, в комиссии по депутатской этике — Григорий Стороненков.

Был утверждён на сессии и списочный состав органов гордумы.

В состав комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю вошли Григорий Турчин, Дмитрий Барабанов, Любовь Николаева, Ольга Фёдорова, Григорий Стороненков и Елена Маницкая.

В комитете по социальным вопросам и молодежной политике будут работать Елена Полонская, Любовь Николаева, Ольга Фёдорова, Федор Постнов и Сергей Колосов.

Членами комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму стали Валерий Тюменцев, Эдуард Белов, Сергей Гаврилов и Олег Брячак.

Самым многочисленным оказался комитет по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности, в который вошли аж 14 депутатов, кстати, именно в связи с этим в нём избраны два заместителя председателя. В этот орган записались Артур Гайдук, Константин Болотин, Григорий Стороненков, Дмитрий Барабанов, Денис Иванов, Елена Полонская, Федор Постнов, Сергей Мусиенко, Сергей Барабанов, Александр Тимофеев, Сергей Фёдоров, Александр Баев, Олег Брячак и Сергей Колосов.

В комитете по правовым вопросам и развитию местного самоуправления отправились Эдуард Белов, Константин Болотин, Денис Иванов, Владимир Воробьёв, Валерий Тюменцев, Иван Цецерский, Дмитрий Михайлов, Александр Тимофеев, Сергей Федоров. Александр Баев, Юлия Пожидаева, Сергей Барабанов.

Григорий Турчин, Сергей Гаврилов, Владимир Воробьев, Сергей Мусиенко, Елена Маницкая и Юлия Пожидаева стали членами комитета по ЖКХ и благоустройству.

В комиссию регламенту и депутатской этике включены Владимир Воробьёв, Григорий Стороненков, Валерий Тюменцев, Артур Гайдук и Дмитрий Михайлов.

Ещё одним пунктом повестки дня была регистрация фракций, коих сформировалось пять. Сама многочисленная - «Единая Россия» во главе с Денисом Ивановым. По два человека в составе имеют фракции КПРФ и «Справедливой России», в первой председательствует Дмитрий Михайлов, во второй - Юлия Пожидаева. «Яблоко» представлено только Артуром Гайдуком, а ЛДПР - Сергеем Барабановым. Пока не примкнул ни к одной из фракций самовыдвиженец Сергей Колосов.

Свободный микрофон

В связи с многочисленными тайными голосованиями и длительной подготовкой бюллетений для них, сессия сегодня сопровождалась долгими паузами. Сначала в минуты затишья депутаты занимались своими делами, переговаривались с соседями по столу, а потом решили не терять время и позадавать вопросы исполняющему обязанности главы администрации городской администрации Игорю Калашникову.

Тему для беседы нашёл коммунист Дмитрий Михайлов. Он сообщил, что к нему обратились родители учеников школы № 22, которых учебное заведение обязало купить учебники для третьего класса.

«Ко мне таких жалоб не поступало, но мы разберёмся», - коротко ответил Игорь Калашников.

«Если у нас проблема с учебниками, то давайте честно говорить. А то с трибуны мы говорим, что проблем нет, а потом кулуарно говорим, что вот тут надо докупить», - решил расширить дискуссию Иван Цецерский.

Тогда к ответу призвали начальника Управления образования администрации Пскова Игоря Прокофьева. «Обеспечение учебниками шло всё лето, закупки велись за счёт бюджета, область давала деньги», - отчитался он и доложил депутатам, что на учебники потрачены 7 млн рублей и даже удалось привлечь 700 тысяч рублей из внебюджетных источников. А кроме того, в городе организован обменный фонд, благодаря чему уже 3 тысячи учебников переданы от одной школы другой. На сегодняшний день, проинформировал Игорь Прокофьев, обеспеченность учебниками составляет 97%, но поставки ещё продолжаются.

Что же касается школы № 22, то, пояснил начальник управления образования, директора этого учебного заведения уже вызывали на ковёр за покупку учебников родителями. «Мы разберёмся, почему вновь эта ситуация возникла», - пообещал он.

Депутата Сергея Барабанова взволновали те самые внебюджетные 700 тыс рублей. «Это деньги родителей?», - уточнил он.

Игорь Прокофьев заверил, что это средства, которые смогли заработать сами школы.

Тогда Сергей Барабанов предложил провести парламентский час с приглашением директоров школ и родителей, чтобы подробно разобрать ситуацию с учебниками.

Идею поддержал Иван Цецерский, но напомнил, что первый парламентский час уже решено посвятить градостроительству, так что учебники станут темой следующего. В свою очередь Игорь Прокофьев пообещал подготовится и дать полный расклад.

Но на этом с трибуны его не отпустили. Депутат Денис Иванов спросил, как же учатся те 3% школьников, которым на сегодняшний день не хватает учебников, уже не покупают ли они их. Начальник управления образования

«Решаем вопросы, где-то ксерокопируем», - ответил начальник управления образования и снова повторил, что покупать учебники родителей никто не обязывает.

«Некрасиво, когда у нас в городе 3% детей ходят месяц без учебников», - возмутился Денис Иванов.

Ну а Игорь Прокофьев попытался обрисовать причины нехватки учебников, одна из которых кроется в постоянном увеличении численности учеников: каждый год прибавляется тысяча школьников. В общей сложности, добавил он, не хватает 10 млн рублей.

«Есть Псковский район, целые микрорайоны которого идут в наши школы, а финансирование это не учитывает. Надо с областью говорить», - предложил выход Иван Цецерский.

А Сергей Барабанов занялся математикой. Он посчитал, что 3% учеников — это примерно 750 человек, и если поделить на них 10 млн рублей, то получается, что комплект на каждого стоит порядка 13 тысяч.

Игорь Прокофьев пояснил, что 10 млн рублей — эта сумма, которая вообще нужна, а не только для этих 3% учеников, школам необходимо, например, закупить учебники по физической культуре.

«Хотелось, бы чтобы мы решали это в мае, а не в сентябре. 10 млн рублей — не такая большая сумма. Можно где-то и благоустройством пожертвовать, но чтобы все дети пошли в школу с учебниками», - заявил Денис Иванов.

«Не-не-не. Благоустройством нельзя», - отреагировал на это глава города.

В следующую паузу «свободным микрофоном» воспользовался уже Иван Цецерский. «Что с программой «Городская среда»? - спросил он Игоря Калашникова. - В октябре мы должны провести публичные слушания. Есть проблемы формирования?»

И. о. главы администрации города заверил, что никаких проблем нет, и при составлении программы ориентируется на цифры прошлого года.

Иван Цецерский напомнил, что в рамках программы город получает по 40 млн рублей в год на благоустройство дворов, ещё, возможно, Пскову будут выделены 200 млн рублей, о которых шла речь на заседании оргкомитета по подготовке к Международным Ганзейским дням 2019 года под председательством вице-премьера Ольги Голодец. «Надо понимать, что это будет двухлетний контракт по 100 млн рублей. Надо его готовить. Плюс надо готовить план благоустройства», - нарезал задач глава города.

Поговорили Иван Цецерский с Игорем Калашниковым и о реконструкции парков, придя к единому мнению, что дорожки в них надо выкладывать камнем, а не асфальтом.

Кто-то в зале вспомнил о 100-летии революции и тут же оживился коммунист Дмитрий Михайлов. «Надеюсь, когда заявимся на 100-летие революции, нам дадут Площадь Ленина?», - спросил он.

«Я пикеты понаставлю в этот день, чтобы вам отказать»,- пошутил Иван Цецерский.

«Скажите, куда вы уже заявились?» - забеспокоился не уловивший юмора коммунист. Коллеги пояснили ему, что глава города всего лишь пошутил.

* * *

Традиционно Иван Цецерский завершил сессию благодарностью в адрес депутатов. На этот раз он сказал им спасибо за работу и за понимание, а ещё выразил надежду, что «рабочий настрой, который сформировался, даст всем нам положительный эффект».

Иван Цецерский также объявил, что уже числа 10 соберутся комитеты для обсуждения текущих проблем города. Так что на следующей сессии будет понятно, могут ли депутаты нового созыва, как это было в прошлом, ещё во время работы комитетов договорится по всем вопросам и обойтись без разногласий на заседаниях гордумы.