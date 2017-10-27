От клоунады до рынка

13:53, 28 октября 2017, ПАИ

Вторая сессия Псковской городской Думы шестого созыва стала первой в новой истории парламента, когда депутатам пришлось решать общегородские, а не внутренние вопросы. И уже на третьем пункте повестки дня стало понятно, что быстро заседание не закончится, а практика обсуждения спорных вопросов и получения дополнительной информации во время заседаний комитетов осталась в прошлом. В какой-то момент глава Пскова Иван Цецерский, волновавшийся в начале сессии, как бы слово «клоунада» не «прилепилось» к Думе, даже утупил роль ведущего заседания. Но, тем не менее, парламентариям удалось принять положительные решения по всем вопросам повестки дня.

Неожиданное единодушие

На предыдущей сессии Псковской городской Думы шестого созыва казалось, что глава Пскова Иван Цецерский и депутат от «Справедливой России» Олег Брячак так и не смогут договориться, ведь последний обещал не забыть, как проходили выборы главы города, и вообще разобраться в их законности. Однако, к третьей сессии ситуация кардинально поменялась и от открытого конфликта оппоненты неожиданно перешли к полному взаимопониманию.

Ещё перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Олег Брячак взял слово для выступления, красной нитью которого была неоднократно звучавшая из уст Ивана Цецерского фраза: «У нас есть одна партия – партия псковичей».

Так вот Олег Брячак сообщил, что в его адрес поступило обращение от организации «Город будущего», касающееся распределения средств на благоустройство среди избирательных округов. «Эта инициатива касается всех нас, независимо от партийной принадлежности. Когда закончились выборы, наша партия – город Псков», - заявил парламентарий. И для усиления эффекта процитировал президента страны: «В центре выборного процесса стоят не те, кого избирают, а тот, кто избирает».

Что же касается самой инициативы, то пока Олег Брячак её готовил, он узнал, что ещё в 2014 году было принято положение, по которому средства на благоустройства равными долями распределяются между всеми избирательными округами. «Теперь я предлагаю подумать, как сделать такие траты более эффективными», - предложил он.

Во-первых, считает депутат, нужно принять положение о наказах избирателей, по аналогии с тем, что действует на уровне области. А во-вторых - создать сеть общественных советов. Мысль такова: в каждом округе формируется общественный совет, на заседаниях которого определяются наиболее острые проблемы территорий, один из членов окружного совета входит в состав общегородского общественного совета. «Цель какая? Привлечь избирателей к управлению городом, сделать работу депутатов прозрачной и понятной, сделать прозрачным распределение средств бюджета», - пояснил парламентарий.

Он выразил готовность заняться разработкой документов, если, конечно, все депутаты за это проголосуют.

«Слава Богу, мы все идём в одном направлении, - прокомментировал услышанное Иван Цецерский. - Когда я выступал со своей программой, то обозначил, что будет усилен думский контроль над исполнением наказов избирателей, плюс будут комиссионные выезды в округа». При этом, отметил он, документы по комиссионным выездам уже к понедельнику будут доработаны и представлены на общественное обсуждение.

Что касается общественных советов, то глава города идею не оценил, обратив внимание на то, что в Пскове работает Общественная палата, и предложил просто активизировать её деятельность.

Проводить голосование по предложению Олега Брячака Иван Цецерский не стал, во-первых, «потому что этого нет в регламенте», а во-вторых, потому что «мы все тут делаем одно дело». «Давайте вместе поработаем над теми проектами документов, что уже есть, и после сессии готов ими с вами поделиться, если нужно», - предложил глава Пскова справедливороссу.

Олег Брячак выразил мнение, что общественные советы будут более эффективными в данных вопросах, чем Общественная палата.

«Я понял, что положение о наказах избирателей нужно, и мы начинаем заниматься его подготовкой», - объявил в итоге депутат. Возражений в его адрес не последовало.

Тут парламент, а не базарная площадь

Вопрос о повторном проведении конкурса на должность главы администрации Пскова мог пройти без обсуждения в гордуме пятого созыва, но новый состав городского парламента – это «совсем другая история».

Тут стоит напомнить, что первый конкурс, приём документы на который вёлся до 11 октября, был признан не состоявшимся, поскольку четверо из пяти претендентов на вакансию написали заявления об отзыве своих документов. Свои кандидатуры сняли Андрей Горюнов, Иван Мешков, Вадим Петрухин и исполняющий обязанности сити-менеджера Игорь Калашников. Тогда Иван Цецерский назвал решение кандидатов правильным, пояснив, что «врио губернатора необходимо время для оценки кандидатур, выработки своей позиции и принятия некоего предложения в адрес депутатского корпуса Псковской городской Думы, чтобы была поддержана согласованная кандидатура, устраивающая и депутатов гордумы, и руководителя региона».

На сегодняшнем заседании депутат от КПРФ Дмитрий Михайлов, который ещё на первой сессии взял на себя роль «рупора оппозиции», заявил, что четыре претендента сняли свои кандидатуры под «предлогом вымышленных причин», а остался только один - коммунист Сергей Фёдоров. «Псковичи стали свидетелями очередной клоунады! Хочу обратиться к партии власти: народ не такой глупый, прекратите эту систему фильтрации, - негодовал парламентарий. – Я считаю, что тот, кто снял свою кандидатуру, не имеет морального права выдвигаться снова».

«А кто вам дал моральное право определять моральное право?» - возмутился депутат от «Единой России» Дмитрий Барабанов.

Дмитрий Михайлов ответил, что такое право дали ему избиратели и ещё раз назвал клоунадой историю с несостоявшимся конкурсом.

«А есть в вашем лексиконе другие слова, кроме «клоунада»?» - поинтересовался Дмитрий Барабанов.

«Нам будет тяжело все пять лет, - констатировал Иван Цецерский. - Люди стерпят это, главное, чтобы «клоунада» не прилепилась ко всей работе Думы».

На правах же председателя конкурсной комиссии он заверил, что комиссия лишь рассмотрела и удовлетворила заявления претендентов, и добавил, что в городском отделении «Единой России» ситуация с конкурсом вообще не обсуждалась.

«Подавайте заявление все, все 8 коммунистов, как вы себя называете», - обратился Иван Цецерский к Дмитрию Михайлову.

В продолжение дискуссии оппоненты некоторое время посвятили выяснению, кто кого учит жизни и надо ли вообще это делать. В деловое русло сессию попытался вернуть единоросс Денис Иванов: «Спор не уместен – по положению о конкурсе все могут заново выдвигаться».

«Давайте вернёмся к конструктивному взаимодействию. Тут не базарная площадь, а парламент города!» - подключился заместитель главы Пскова, депутат от «Единой России» Владимир Воробьёв.

Олег Брячак решил всё же продолжить дискуссию и пообещал «не употреблять каких-то выражений». «В народе бытует следующее мнение: муниципалитет – это некая самостоятельная единица, которая может сама принимать решения, - начал он издалека. - На сегодня получается так, что некоторые псковичи, находящиеся у власти, каким-то образом слушаются администрацию области – иной хозяйствующий субъект. И получается, что граждане оторваны от управления городом, а если кому-то в здании на Некрасова что-то захотелось, то это продавливается».

В итоге депутатам всё удалось вернуться к сути вопроса, и они проголосовали за то, чтобы первое заседание комиссии по проведению конкурса состоялось до 31 октября, а приём документов от соискателей завершился не позднее 25 ноября. Иван Цецерский добавил, что нужно уточнить у врио губернатора области Михаила Ведерникова вопрос по персональному составу конкурсной комиссии в той части, которая назначается регионом.

Неуправляемый занос

При обсуждении поправок к бюджету Пскова на текущий год, как и следовало ожидать после разногласий на заседании профильного комитета, вопросы вызвала субсидия в 13 миллионов рублей для Горводоканала.

Депутат от «Справедливой России» Юлия Пожидаева задалась вопросом, из чего складываются доходы и расходы Горводоканала. «Сколько собираете и сколько тратите?» - утонила она, обращаясь к руководителю предприятия, её коллеге по Думе Константину Болотину. И тут же предложила Контрольно-счётной палате города провести проверку Горводоканала.

«У нас столько проверок проходило в этом году!» - тут же закрыл вопрос Иван Цецерский.

Константин Болотин вроде бы и собрался ответить Юлии Пожидаевой, но коллеги его остановили, заметив, что к повестке дня это отношения не имеет. Тогда директор Горводоканала пояснил, что рассматривается вопрос о субсидии на погашение процентов по коммерческому кредиту в Европейском банке реконструкции и развития.

«Хотел бы обратится с инициативой, - вклинился в обсуждение лидер фракции «Единая Россия» в гордуме Денис Иванов. – Может, наладить межфракционную работу? Мы могли бы до сессии отвечать на те вопросы, которые возникают. Моя инициатива – почаще встречаться и наладить работу». «Подойдите ко мне в перерыве», - обратился он к представителям других фракций.

Иван Цецерский возмутился такой постановкой вопроса и обратил внимание коллеги на то, что подойти всё же стоит ему.

Тогда Денис Иванов поменял риторику и предложил просто встретиться в перерыве.

Что же касается остальных поправок в бюджет города, то его доходная часть увеличена на 29 млн 452 тыс. рублей за счет налогов на доходы физических лиц (24 млн рублей) и безвозмездных поступлений. На такую же сумму выросли расходы.

При этом, как пояснила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, 10 млн рублей выделены управлению образования, из них 5 млн рублей – Псковской инженерно-лингвистической гимназии, более 5 млн рублей – на организацию питания в школах города. Ещё 4 млн 700 тысяч рублей составит субсидия МП «Псковские теплосети» на возмещение затрат по подготовке к отопительному сезону.

Ещё одна крупная позиция - это 10 млн рублей на капитальный ремонт дворовых территорий. Они пойдут, пояснила Тамара Винт, на погашение кредиторской задолженности.

Тут Денис Иванов решил уточнить у докладчицы, что же значат понятия дебиторская и кредиторская задолженность: «Это когда мы должны и когда нам должны?» «Да, только наоборот», - ответила Тамара Винт.

А вот Олега Брячака заинтересовал объём госдолга Пскова. Он оказался 727 млн рублей.

Ещё один финансовый вопрос на сессии касался Псковских тепловых сетей. Депутатам предстояло разрешить предприятию взять овердрафтный кредит в 50 млн рублей. В решении было записано, что он может быть оформлен максимум под 12% годовых.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Пскова Лариса Морозова пояснила, что такой кредит, в общем-то, традиционная история для теплосетей, поскольку население платит за отопление равными долями круглый год, а оплачивать энергоресурсы в основном приходится в отопительный период. Кроме того, Лариса Морозова сослалась на экономически необоснованные тарифы на услуги теплосетей, как, в прочем, и в случае с Горводоканалом.

Ещё одной проблемой она назвала низкую платёжную дисциплину населения: гражданам направлены 7 тыс. 112 претензий на сумму 79 млн рублей, выданы 134 предупреждения об отключении.

«Проверки КСП проведены два раза и никаких нарушений не выявлено», - сработала на опережение Лариса Морозова и добавила, что проводился и бухгалтерский аудит, по итогам которого было дано положительное заключение.

Кредит же, пояснила она, в первую очередь нужен для оплаты газа, за который образовался долг, а поставщики уже выставляют пени.

Юлия Пожидаева спросила, какой же процент хотят газовщики за просрочку.

Директор теплосетей Александр Коростелёв ответил, что 8,2%.

«Может лучше заплатить пени в 8,2%, а не 12% банку?» - предположила Юлия Пожидаева.

На это Лариса Морозова сказала, что проведены расчёты «до копеечки» и платить банку выгоднее, чем оплачивать просроченные счета поставщикам.

Здесь в диалог попытался вступить Денис Иванов, но его прервал Иван Цецерский, которого вдруг возмутило, что депутаты проявили самостоятельность и задают вопросы не по поднятию руки и не после того, как глава города определил очерёдность реплик.

«Давайте вы будете без меня вести сессию, - негодовал он. – Не вижу рук, что это такое: включил микрофон, спросил!» Надо сказать, что и до этого момента сам г-н Иванов выступал на заседании без всякого разрешения со стороны главы города.

На этом обсуждение быстро свернулось, и депутаты перешли к голосованию.

Деньги заинтересовали парламентариев и при рассмотрении пункта повестки дня о крупных сделках Северо-Западного центра социологии и маркетинга по участию в аукционах на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе муниципалитета.

Юлия Пожидаева попыталась найти связь между сентябрьскими выборами и финансовым благополучием центра социологии и маркетинга, директор которого Валерий Тюменцев был избран депутатом гордумы. Она обратила внимание на то, что несколько лет подряд это предприятие было прибыльным, но по итогам 6 месяцев текущего года показало убыток. «Уж не связано ли это с подготовкой к выборам?», - заподозрила парламентарий.

Валерий Тюменцев заверил, что с выборами это никак не связано, а является следствием сезонности некоторых работ, но материальное положение центра уже выправилось, и по итогам 9 месяцев он вышел в плюс.

Тогда Юлия Пожидаева попросила предоставить депутатскому корпусу данные о расходах и доходах центра социологии и маркетинга. Её пообещали подготовить такой отчёт.

Туалетные проёмы VS обманутые дольщики

После второй сессии гордумы в Пскове могли появиться обманутые дольщики, а одна из строительных компаний просто прошла по краю банкротства. Именно от этого Константин Болотин предостерёг коллег, которые не горели желанием разрешить Управлению капитального строительства совершить крупную сделку. По сути речь шла о том, чтобы заплатить оставшуюся сумму подрядчику, возводившему дом на Зональном шоссе, 5.

Главным противником был депутат, председатель общества инвалидов «Ковчег» Фёдор Постнов. По его словам, в новом доме и на прилегающей территории не соблюдены нормы доступной среды, например, дверные проёмы в санузел составляют 60 сантиметров, а должны быть 90.

Парламентарий Григорий Стороненков отметил, что этот вопрос уже обсуждался и на комитете гордумы по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности, и там было решено, что УКС до 31 октября предоставит проектно-сметную документацию по дому.

Олег Брячак поддержал Фёдора Постнова и подчеркнул, что чиновники должны ответить за несоответствие дома нормам доступности. «Но главное – это экономическая составляющая», - продолжил он и произвёл некоторые расчёты, получив себестоимость квадратного метра в новом доме в 32 тыс. рублей. «Я вам скажу – в городе нет таких цен», - заявил депутат и запросил технико-экономическое обоснование по данной постройке. «На этом примере мы увидим эффективность работы одного из ключевых подразделений города, которое должны зарабатывать деньги в бюджет!» - пригрозил парламентарий, пообещав до следующей сессии провести анализ рынка жилья.

«Почему до сих пор нет документации?», - спросил у начальника УКСа Игоря Горбачёва Дмитрий Барабанов.

Тот ответил, что срок ему ставили до 31 октября.

«У вас осталось полтора дня. 31 число во вторник», - напомнил парламентарий.

«Вы задаёте вопросы, когда дом уже построен, - вступил в дискуссию Денис Иванов. - Какие сейчас уже вопросы можно задавать про ширину дверей в туалетах?! Вы тут базар разводите, давайте заканчивать!»

«Сейчас мы обсуждаем вопрос определённой суммы денег для расчёта с подрядчиком. Я рекомендуют проголосовать «за», потому что город уже взял обязательство. Как город в противном случае будет выглядеть перед подрядчиком?» - сказал Олег Брячак и предложил обсуждать проектно-сметную документацию при строительстве следующего дома.

«Хочу в этом вопросе поддержать Постнова, нужно всё же документы соблюдать! – вступился депутат Григорий Турчин. - Мы ещё пять лет назад решали всё согласовывать с организацией инвалидов, а тут не понятно, как документы прошли экспертизу». Он призвал в будущем не наступать на эти грабли.

Депутат Сергей Барабанов тут же предложил обратиться в прокуратуру для проведения проверки того, как проходила экспертиза.

Несмотря на озвученные возражения, депутаты большинством голосов всё же поддержали расчёт с подрядчиком.

Ложка мёда

Обсуждение на минувшей сессии вызывали даже те пункты повестки дня, по которым, казалось бы, и вопросов-то быть не может. Правда, дискуссии были около рассматриваемой темы, и, скорее, не имели какого-то результата.

Так, Григория Турчина вдруг взволновало под какие такие «другие мероприятия» даётся разрешение сдавать в аренду площади городским учреждениям культуры. «Что это – продажа мёда, продажа шуб? И почему отдаём без проведения торгов?» - спросил он.

Лариса Морозова пояснила, что те же самые шубы и мёд дают возможность Городскому культурному центру или Дому офицеров заработать. И к тому же, добавила она, под такую организацию такой торговли даются не самые лучшие помещения, а те, где не очень новый ремонт.

«Давайте напишем «и других культурно-массовых мероприятий», - предложил заменить смущавшую Григория Турчина формулировку Иван Цецерский.

Дмитрий Барабанов же вообще недоумевал, чего же плохого в том, что учреждения культуры сами зарабатывают.

«Пусть конкурсы проводят», - заявил Григорий Турчин.

«Вот когда будут каждый день проходить ярмарки, вот тогда и можно говорить о торгах. А так - директор молодец, зарабатывает», - ответил Дмитрий Барабанов.

В рамках рассмотрения пункта о даче согласия школе № 24 на предоставление неиспользуемых мастерских Федерации ушу, встал вопрос, платными ли будут занятия.

«Видимо, бесплатными они будут только для учеников школы 24», - предположил начальник городского управления образования Игорь Прокофьев.

«Тогда это надо прописать, а то я понял, что для всех бесплатно», - отреагировал Дмитрий Барабанов.

Игорь Прокофьев пообещал уточнить этот момент.

А депутату по округу, в котором находится 24-я школа, Константину Болотину коллеги поручили выехать на место и разобраться, почему школа не использует мастерские, а сдаёт их в аренду.

Иван Цецерский же запросил у управления образования информацию по всем платным услугам, которые оказывают образовательные учреждения Пскова.

Не надо пилить втихаря

Одним из самых сложных на заседании оказался вопрос о внесении изменений в Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова. Складывалось ощущение, что многие из предлагаемых поправок депутаты видят впервые, поэтому и обсуждают их непосредственно на сессии, а не на заседании профильного комитета. Тем не менее, это, можно сказать, был революционный документ в деле спила деревьев.

Одна из поправок касалась компенсаций при сносе деревьев в результате прокладки коммуникаций к строящимся зданиям. Суть её в том, чтобы компания-застройщик либо выплачивала компенсацию за каждое дерево, либо сажала новое. Причём прокуратура предложила трёхкратный размер компенсации.

«То есть - одно вырубили и три посадили?» - уточнил Олег Брячак. Дмитрий Барабанов ответил утвердительно и добавил, что будет право выбора – заплатить или посадить.

Константин Болотин заметил, что коммуникации протягивают и физические лица, например, к домам в частном секторе. «50 тысяч рублей сегодня стоит подключение и плюс ещё придётся платить за деревья», - сказал он, намекая на значительную сумму, которая получится на выходе.

«Сложный документ, хотя идея хорошая», - включился Денис Иванов. Он предложил отложить законопроект и собраться отдельно для его обсуждения. Также парламентарий задался вопросом, сколько же придётся заплатить за деревья, если приходится прокладывать коммуникации через лес.

Артур Гайдук заметил, что в случае с лесом в силу вступают совсем законы, довольно давно принятые в стране.

«Все комиссии по обследованию деревьев принимают сторону застройщиков, ни разу нам отстоять не удавалось, а восстановления я не вижу», - поделился опытом Григорий Турчин. Он привёл в пример улицу Профсоюзную, где старые деревья спилили, а новые посадить невозможно, потому что по нормативам они должны расти в трёх метрах от проезжей части.

Ещё один пункт запрещал установку батутов и других сезонных развлечений на зелёных зонах. По этой позиции депутаты проявили небывало единодушие и проголосовали «за» без дискуссии.

А вот снос деревьев на территории памятников культурного наследия вызвал горячие споры. Дмитрий Барабанов настаивал на том, что нужно из Правил убрать пункт, позволяющий сносить деревья на территории памятников без получения разрешения у Государственного комитета области по охране культурного наследия.

Олег Брячак не увидел связи между деревьями и культурным наследием. «Я много деревьев напилил, это и так сложная процедура. Не надо утяжелять процесс. Вот это, считаю, лишнее», - заявил он.

Заместитель главы администрации Пскова Татьяна Иванова поддержала предложение Дмитрия Барабанова и добавила, что разрешение на спил в любом случае выдаёт Управление городского хозяйства, а если работы планируется провести в охранной зоне объекта культурного наследия или на территории исторического поселения, то согласование с профильным областным комитетом обязательно.

При голосовании поправка набрала только 11 голосов и принята не была. Правда, через некоторое время депутатам предложил вернуться к этому пункту прокурор: «Культурные объекты, как правило, находятся в составе комплекса. Может получиться так, что мы спилим какой-то парк», - пояснил он.

Тут вдруг Татьяна Иванова вспомнила, что на самом деле пункта, о котором говорил Дмитрий Барабанов, вообще не должно было быть, и включён он по ошибке. «Просто некачественно подготовленный документ», - пояснила она.

Артур Гайдук предложил администрации дать возможность доработать документ, а Думе рассмотреть его позже. Но эту инициативу проигнорировали, а повторно поставленная на голосование поправка набрала уже 16 голосов и прошла.

«Теперь без согласования можно будет сносить только аварийные деревья и те, которые упали, все остальные согласовываются», - резюмировал Дмитрий Барабанов.

Когда парламентарии перешли к обсуждению наказания за вытаптывание газонов, то оказалось, что определить такое нарушение крайне сложно. Встал вопрос, как например, быть в случае, если люди вытоптали газон, обходя лужу или грязь на пешеходной дорожке. В итоге пришли к мнению, что те, в чьих полномочиях находится наложение штрафов, всё же адекватные люди.

А заместитель главы города Елена Палонская посмотрела на эту проблему под другим углом: нужно будет разбираться, почему же образовалась лужа или грязь, по чьей вине дорожку не отремонтировали вовремя.

«А вот лёг с детьми полежать, пришли и оштрафовали за то, что траву помял?» - смоделировал новую ситуацию Денис Иванов.

«Когда лежат в зелёной зоне, то траву не вытаптывают, они полежали и ушли», - объяснил Иван Цецерский.

В свою очередь Григорий Стороненков заметил, что за один заход на газон человек траву вытоптать не сможет. «Вот сколько раз он должен зайти на газон, чтобы вытоптать?» - спросил депутат, но ответа не получил.

«Пропишите: эксплуатируемый и не эксплуатируемый газон», - предложил Фёдор Постнов. Правда, коллеги его идею не поняли. «Зачем, что нам это даст?» - спросил кто-то из депутатов, однако, пояснений тоже не последовало.

Как руководитель Горводоканала Константин Болотин озаботился проблемой спила деревьев над коммуникациями, против чего, как правило, протестуют горожане.

«Не надо пилить втихаря, - нашёл выход глава Пскова. - Публичная власть - она работает открыто. Надо объяснить, что на сетях деревьев быть не должно и показать закон».

«Нагородили, нагородили. Вот реально теперь переложить коммуникации рядом будет проще, чем спилить дерево», - заявил Олег Брячак.

«Ну это и не плохо», - ответил Иван Цецерский.

Тут Денис Иванов вновь повторил своё предложение отложить рассмотрение документа, но его снова проигнорировали.

Зато депутаты согласовали собственное участие в решении вопроса о спиле деревьев. Теперь в комиссию, которая должна определить судьбу того или иного дерева, будет входить депутат от этого округа, при этом его подпись станет решающей. Если же парламентарий не согласился со спилом, то вопрос вынесут для рассмотрения на сессию. Такой порядок не касается аварийных деревьев, их санация будет проводится по согласованию с УГХ, причём должно быть фотоподтверждение того, что спил действительно был необходим.

«Практика покажет: правильное это решение или не правильное», - отметил глава города.

А Григорий Стороненков спросил, будут ли приняты правила содержания зелёных насаждений в Пскове.

Начальник управления городского хозяйства Алексей Захаров пообещал, что такой документ будет и, возможно, его вынесут уже на ноябрьскую сессию.

Он также не согласился с мнением Олега Брячака, что принятые поправки усложнили процедуру сноса деревьев. «Только на аварийные деревья совершаем более 1,5 тыс. выездов, теперь же достаточно фотографии», - пояснил он.

Под занавес Иван Цецерский решил напомнить историю поправок: «Документ целый год прорабатывался прошлым созывом Думы, были публичные слушания и вот сейчас его вынесли на сессию». «Вы не были соучастникам этого процесса», - объяснил глава города возникшие сложности при рассмотрении изменений в Правила благоустройства.

Остается надеяться, что теперь-то отношения между чиновниками, гражданами и деревьями в Пскове наконец-то наладятся.