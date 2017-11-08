Собачья работа № 2. «Звездочки» псковского СИЗО

18:22, 08 ноября 2017, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает серию публикаций о служебном собаководстве в Псковской области. На этот раз мы решили познакомиться с «собачьей работой» в областном Управлении ФСИН, где трудятся более 90 кинологов, за каждым из которых закреплена как минимум одна собака. На службе в УФСИН состоят восточно-европейские, кавказские, немецкие и бельгийские овчарки, а также спаниели, которые делятся на розыскных, патрульно-розыскных, караульных и специальных, которых используют для обнаружения взрывчатых и наркотических веществ. Героем очередного выпуска в рамках проекта «ПАИ-ZOO» стали «звёзды» псковского УФСИН: начальник кинологического отделения отдела охраны СИЗО-1 Ольга Гребешкова и её спанеель Джесси.

От дирижёра до кинолога

8 декабря исполнится 13 лет с тех пор, как Ольга работает в псковском следственном изоляторе, и за это время ей и Джесси удалось прославиться на всю страну. Но обо всём по порядку.

Ольга Гребешкова окончила псковское областное музыкальное училище с красным дипломом, но по специальности (дирижер оркестра русских народных инструментов, аккомпаниатор, концертмейстер и преподаватель музыкальной школы) ни дня не работала. В 1997 году ей подвернулась вакансия инструктора-кинолога на частном охранном предприятии. Выпускницу музучилища далекий от специальности профиль не смутил: «Собак я люблю, тем более, у нас в семье их было три. Все это было мне очень знакомо с детства, в доме всегда были собаки», - поясняет она. В детстве её самым первым питомцем был огромная дворняга Тузик ростом с овчарку, а работа заключалась в обучении пса простейшим командам – «сидеть», «лежать», «дай лапу, друг».

В 2004 году кинологическую должность на заводе, при котором работал ЧОП, сократили, и Ольга поступила на службу в СИЗО, где она успешно прошла все необходимые тесты и стала инструктором-кинологом, получив в напарницы немецкую овчарку Гиру. «Мы здесь работали по розыску. Гира очень хорошо работала», - вспоминает кинолог.

В 2013 году 10-летннюю овчарку списали по достижению предельного возраста службы, и Ольга стала работать с личной собакой Джесси, которой на тот момент исполнилось всего 11 месяцев. Подготовка Джесси началась еще в 2012 году, Ольга обучала её для работы по обнаружению наркотических веществ. Но буквально в первые месяцы службы спаниелю и его хозяйке пришлось поехать на Кавказ - охранять комплекс правительственных зданий в Грозном. Для этого Ольга и Джесси отучились в учебном центре полиции по другому профилю - поиску взрывчатых веществ. Они провели на Кавказе 3 месяца.

В течение 10 лет, с 2007 года, она была старшим инструктором кинологической группы, но в этом году в связи с расширением службы получила новые погоны: теперь Ольга Гребешкова является начальником кинологического отделения отдела охраны изолятора. «И всё благодаря Джесси!» - уверена она.

Сейчас её спаниелю уже пять с половиной лет, собака успешно работает и по наркотическим веществам, и по взрывчатке. Есть у Ольги еще один напарник – «розыскная немецкая овчарка Ненси. С ней кинолог ходит на патрулирования и обеспечивает режимные мероприятия в следственном изоляторе. Джесси и Ненси вызывают симпатию у всех сотрудников СИЗО. «Все любят Джесси, все любят Ненси. Но их нельзя не любить, согласитесь?», - улыбается Ольга.

Удовольствие от работы

С героями публикации корреспондент и фотограф ПАИ встретились после рейда, прошедшего накануне. Ольга сказала, что всю ночь Джесси спала, как младенец, а теперь восстановила силы и рвётся на службу: «Она очень любит работать. Многие говорят: «Чтоб так люди хотели работать, как она».

А работа у Джесси сложная: как специальная собака она должна искать наркотические и взрывчатые вещества, принимать участие в еженедельных рейдах и ежемесячных массовых обысках в изоляторе. Спаниель досматривает посылки, камеры.

«Собаки по розыску этого не делают - уточнила кинолог и пояснила, что, в основном, в псковском СИЗО работают патрульно-розыскные и розыскные собаки. Они по очереди заступают на суточные дежурства и охраняют периметр вместе с помощником начальника караула по кинологической службе. Живут служебные собаки в городке на территории СИЗО.

Есть у кинологов и личные питомцы именно такой собакой является Джесси. Она несет службу по договору, предоставляя свои услуги СИЗО-1. Кормление, снаряжение, ветеринарные препараты, вакцинация, гельминтизация – всё за счёт изолятора.

9 в месяц все служебные собаки посещают тренировки, а раз в месяц - контрольно-проверочные занятия под руководством заместителя начальника учреждения - начальника отдела охраны, ежеквартально на них присутствует и начальник СИЗО. «Собаки сдают нормативы по своему роду службы. Кто на что учился», - пояснила Ольга Гребешкова и уточнила, что животные служат в ведомстве до 8 лет, но при успешной сдаче нормативов по истечении срока службы контракт может быть продлён на год. Процедура может повториться еще раз, если собака будет хорошо работать, а в 10 их всё же списывают. Кроме того, молодые кинологи два раза в год отправляются на сборы, где оттачивают теоретические и практические навыки.

Для занятий с собаками вблизи СИЗО есть специальный городок, на котором обустроены полоса препятствий (лестница, двухметровый барьер, ров) и площадка для отработки общего курса дрессировки (обучение командам «сидеть», «лежать», «рядом»). Специальные собаки не занимаются «физподготовкой», но совершенствуют свои навыки, находя «наркотики» и «взрывчатку» в транспортных средствах, также имеющихся на территории городка. В таких машинах кинологи делают «закладки», которые собака должна найти. Так поступила и Ольга Гребешкова, которой не удавалось усмирить рвущуюся «искать» Джесси: «Она получит удовольствие, только когда поработает».

Две страсти – баян и Джесси

Для обнаружения «закладки» спанеелю понадобилось не больше минуты. Обойдя машину, она безошибочно определила, где спрятаны запрещенные вещества, и громко залаяла, привлекая внимание хозяйки. «Ты моя ягодка любимая!» - похвалила её Ольга и вручила в качестве поощрения любимую игрушку – курочку, которая и является стимулом для поиска наркотиков и взрывчатки. Кинолог объяснила, что существует несколько способов подготовки служебных собак, и Джесси обучена на игрушке: постепенно она привыкла искать любимую курицу, ассоциируя ее запах с наркотиками или взрывчаткой.

Некоторые собаки обучаются на лакомстве. «Мне этот метод не нравится, собака постоянно должна быть полуголодной, чтобы хотеть получить еду, мне ее жалко», - поясняет Ольга.

Есть и еще один плюс обучения на игрушке: Джесси ни на что не променяет свою тряпочную курицу даже за колбасу, которую сильно любит. «На соревнованиях она никогда не обращает внимания на еду, и я очень этому рада», - заявила кинолог и пояснила, что на состязаниях часто делают «подлости» – раскладывают повсюду еду, чтобы сбить собаку с толка. Джесси на это совершенно не реагирует и почти никогда не ошибается, не обозначает еду. По словам Ольги, лишь пару раз спаниель находила сотовый телефон вместо взрывчатки на соревнованиях.

«Я очень люблю свою работу. И Джесси тому подтверждение, потому что она тоже очень любит работать», - продолжила Ольга рассказ о своей любимице. - Она очень горда, что отработала. Это ее отличительная черта, она ко всем бегает, всем показывает результат. Не отдает игрушку и словно говорит: «Ну, посмотрите на меня – я такая счастливая и довольная».

Кинолог заверила, что у неё особая связь с этой собакой, которую многие даже называют Джесси Гребешкова. По ночам она спит с хозяйкой, как настоящий член семьи, любит залезать к ней на руки. «Я ее очень люблю. Многие спрашивают: «Разве можно так любить собаку?» Я отвечаю: «Можно». Потому что она мне отвечает взаимностью. Я её люблю, а она хорошо работает».

Но Джесси – не единственная любовь кинолога, которая по старой памяти продолжает заниматься музыкой. Ольга до сих пор играет на баяне в ансамбле «Сказ» и приглашает всех желающих на ближайший концерт, который состоится 25 ноября в Городском культурном центре. «У меня две страсти – баян и Джесси», - рассказывает Ольга Гребешкова. Она уверяет, что её собака - такая же музыкальная, как хозяйка. И даже умеет «петь»!

Джесси знают в Москве

Однако, Ольга и Джесси не ограничиваются службой в СИЗО и музыкой: они регулярно принимают участие в кинологических соревнованиях различного уровня. Умения Джесси, постоянно желающей работать и безупречно выполняющей команды, позволили кинологу прославиться на всю Россию, а в псковском СИЗО за достигнутые результаты их зовут «звёздочками».

Ежегодно они отправляются на соревнования по поиску наркотических и психотропных веществ на первенство УФСИН России по Псковской области. В состязаниях участвуют команды - представители кинологических подразделений всех исправительных учреждений и СИЗО региона, а также сотрудники и служебные собаки Псковской таможни, Пограничной службы ФСБ России, областного УМВД. Кинологи и животные проходят профессиональную проверку в различных номинациях, показывают навыки общего курса дрессировки. Команда кинологического подразделения СИЗО-1 неизменно добивается хороших результатов на этих соревнованиях.

Отличились Ольга Гребешкова и Джесси и на Чемпионате ФСИН России по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками, который в этом году проходил в Республике Башкортостан. В течение пяти дней участники демонстрировали навыки своих собак: сдавали нормативы по преодолению элементов полосы препятствий, задержанию, конвоированию и охране, проводили следовую работу, обыск местности, автотранспорта и помещения. Команда УФСИН России по Псковской области, в состав которой также вошли великолукский и себежский кинологи, стала 15-ой из 74-х команд со всей России. «Не так как хотелось бы, но я тоже этому очень-очень рада», - отметила Ольга Гребешкова и сообщила, что в прошлом году они заняли третье место. В личных зачётах начальник кинологического отделения СИЗО-1 со служебной собакой заняли 10-е место в разряде «Поиск взрывчатых веществ», «розыскная» собака из Великих Лук стала 16-й, а «наркотическая» из Себежа – 48-й.

Помимо этого, Ольга и Джесси приняли участие в одном из видов программы чемпионата - легкоатлетическом кроссе. По словам кинолога, в этом году её подопечная бегала впервые и завоевала 97 баллов из 100 возможных. «С овчаркой бежать, конечно, легче. Одну спаниельку на руках даже принесли, она очень устала, а мы добежали прекрасно. Я считаю, что Джесси молодец. Для нее это была как игра», - поделилась впечатлениями псковский кинолог.

Но одно из главных достижений Ольги и Джесси – участие в соревнованиях общества «Динамо» по многоборью кинологов, на которые они ездят в составе команды ФСИН России. Благодаря этому Джесси хорошо знают в Москве. По словам Ольги Гребешковой, в данных межведомственных соревнованиях борются за победу представители ФСИН России, МВД, Пограничной службы ФСБ, ФСО, ФТС, а также войск Росгвардии. В 2016 году псковский кинолог со служебной собакой впервые попали в состав команды ФСИН России, и именно тогда представители Федеральной службы исполнения наказаний заняли первое место.

В текущем году за победу боролись 7 команд, и сотрудники ФСИН России заняли третье место. На протяжении нескольких дней сотрудники силовых ведомств демонстрировали навыки и умения применения служебных собак по трем дисциплинам: наркорозыскная, розыскная, а также минно-розыскная деятельность. В результате испытаний служебная собака Ольги Гребешковой Джесси показала хороший результат в личном первенстве по поиску взрывчатых веществ и боеприпасов, выйдя на девятое место среди 38 участников. Псковский кинолог добавила, что поиск взрывчатки – самый сложный, потому что собаке нельзя ни царапать, ни двигать предметы, так как в реальности это может стоить жизни.

Интересно, что псковичи всегда выделяются на всероссийских соревнованиях: их животные не живут в вольерах, как остальные. «Все собаки личные, поэтому наша команда всегда старается жить отдельно, снимать жилье. Джесси все время живет со мной, я не могу оставить ее ни в клетке, ни в вольере», - твердо заявила Ольга Гребешкова.

На соревнованиях Ольга завоевала множество ценных подарков, грамот, есть в её копилке и медаль «20 лет службе охраны», а Джесси всегда получает от хозяйки курицу - только уже не игрушечную, а настоящую. Все упоминания о достижениях своей любимицы кинолог псковского изолятора бережно хранит в папке внушительных размеров – летописи Джесси.

«Главное - любить собаку, все остальное мы дадим»

Одним из главных секретов такого успеха Ольга считает любовь к животным, которая, кстати, должна присутствовать у каждого кинолога. Именно такие требования предъявляются к сотрудникам кинологического отделения отдела охраны СИЗО-1, где сейчас открыты несколько вакансий. Это связано с увеличением штата в соответствии с приказом ФСИН России, поэтому изолятор готов принять на службу новых кинологов.

«Главное - чтобы было желание заниматься собакой и любить её, все остальное мы дадим, - рассказала об условиях приёма на службу Ольга Гребешкова. По её словам, устроиться на работу в СИЗО не так уж сложно: мужчины могут прийти без кинологического образования и даже без собаки, а вот женщинам для этого потребуются «корочки».

Несмотря на то, что кинолог не обязан иметь личную собаку, так как не у всех есть возможность держать её дома, Ольга предпочитает, когда животное содержится не в питомнике. «Когда кинологи приходят со своими личными собаками, контакт у них более налажен. Потому что иначе собака почти постоянно сидит в питомнике и видит кинолога сутки через трое. И нет возможности постоянно их дрессировать, нужно нести службу. А когда собака дома – это делается на раз-два», - пояснила начальник кинологического отделения отдела охраны СИЗО-1.

«Но главное - желание. Если человек очень хочет заниматься собакой, у него все получится», - еще раз подчеркнула она.

Ну и, конечно, каждый желающий работать в изоляторе должен получить образование на базе СИЗО, изучить приказы, нормативные акты, а после приступить к дрессировке собаки, которая в этот период зовётся «ремонтной». Спустя некоторое время пёс вместе с кинологом отправляются в трёхмесячную командировку в учебный центр, где получают документы о прохождении обучения и присвоении квалификации. «За три месяца человек и собака проходят большую подготовку. Сюда приезжают почти подготовленными ценными сотрудниками», - подытожила Ольга Гребешкова и пригласила псковичей на службу