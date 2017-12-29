Санавиация продолжит работать в Псковской области в 2018 году

10:50, 29 декабря 2017, ПАИ

В 2018 году в Псковской области продолжит работать санавиация. Заказ на приобретение такой услуги на срок до 31 декабря следующего года размещён на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 50 млн. 402 тысячи 126 рублей. На покупку услуг вертолета санавиации из бюджета Псковской области будет выделено 10 млн. 415 тысяч 526 рублей, из федерального – 39 млн. 986 тысяч 600 рублей. Аукцион назначен на 22 января.

Согласно техническому заданию, вертолет будет использоваться для доставки бригады врачей в труднодоступные места региона для оказания медицинской помощи, а также для транспортировки пострадавших в больницы Пскова, Москвы и Санкт-Петербурга. Вертолет должен быть оснащен специализированным медицинским модулем.

Кроме того, предусматривается дежурство вертолета санавиации для поддержания готовности к выполнению полетов.

Напомним, что впервые санавиация после длительного перерыва появилась в Псковской области в 2017 году. Договорённость о включении региона в программу по по организации оказания экстренной медицинской помощи. санавиации была достигнута в декабре на 2016 года на встрече тогдашнего губернатора области Андрея Турчака с вице-премьером Ольгой Голодец.

В конце января текущего года на сайте Правительства РФ появилось распоряжение, согласно которому Псковской области была выделена федеральная субсидия в размере 21 млн 501 тысячи 659 рублей на софинансирование закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах.

Первый вертолёт появился в Псковской области в сентябре, а в ноябре была достигнута договорённость между врио губернатора Михаилом Ведерниковым и генеральным директором ООО «РВС-Холдинг» Михаилом Казачковым о привлечении ещё одного судна.

Большой материал о санавиации в Псковской области можно прочитать тут.