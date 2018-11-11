Армейские игры «Десантный взвод» поборются за «Народное признание» в номинации «Событие»

12:21, 11 ноября 2018, ПАИ

Всемирные армейские игры «Десантный взвод», которые прошли в регионе этим летом, стали претендентами на статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2018» в номинации «Событие». Заявку прислала редакция газеты «Псковская правда».

Больше года 76-я десантно-штурмовая дивизия готовилась принять по-настоящему серьезное соревнование — этап так называемой военной олимпиады. Спортивное шоу прошло этим летом на нескольких полигонах. В конкурсе участвовали военнослужащие десяти стран: России, Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Победу по итогам всех этапов соревнований одержала команда России. Награды вручал командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков.

«В сложных погодных условиях и упорной борьбе военнослужащие команд-участниц продемонстрировали свой профессионализм и мастерство, - сказал командующий. - Проявляли при этом лучшие качества десантника — инициативу, решимость, взаимопомощь и взаимовыручку».

Напомним, прием заявок на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание 2018» стартовал 5 октября. Заявки будут приниматься до 12:00 5 декабря.

Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.

По итогам 2018 года награды будут вручены в 12 номинациях:

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.

«Команда2018» - в этой номинации выдвигаются инициативы жителей Псковской области, реализующиеся в рамках одноименного проекта губернатора региона Михаила Ведерникова.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций. В прошлом году оргкомитет принял 128 заявок на соискание премии.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».