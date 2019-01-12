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Общество

Александр Котов пожелал работникам органов прокуратуры Псковской области успехов в служении идеалам справедливости, закону и Отечеству

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от своего имени и имени депутатов поздравил с отмечаемым 12 января профессиональным праздником работников органов прокуратуры Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония» - такая задача была поставлена Петром I при создании прокуратуры в 1722 году. Таким остаётся главное предназначение органов прокуратуры и сегодня – обеспечить верховенство закона, защитить основополагающие права граждан и ключевые интересы государства», - отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что прокуратура - самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти, и это не случайно – такой статус позволяет прокурорским работникам беспристрастно, невзирая на чины и звания, реагировать на нарушения законодательства. «Прокуратура является той инстанцией, куда граждане могут обратиться в случае беззакония в любой сфере и получить компетентную правовую помощь и поддержку», - заявил спикер облсобрания.

Он пожелал прокурорским работникам Псковской области здоровья, благополучия и профессиональных успехов в деле служения идеалам справедливости, закону и Отечеству.

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