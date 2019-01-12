Минстрой пообещал поддержать спрос на жильё, если на нём отразится повышение ставок по ипотеке
Минстрой пообещал поддержать покупательский спрос на жилье, если на нём негативно скажется рост ставок по ипотеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства Владимира Якушева.
«В случае если рост ипотечных ставок начнет негативно влиять на рынок жилья, у Минстроя России готовы предложения по поддержке покупательского спроса», — сказал он.
Напомним, что Сбербанк и ВТБ поднимают ставки по ипотеке.
Сбербанк повышает их с 14 января на 1 процентный пункт. Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% ставка дополнительно повышена на 0,2 процентных пункта. В октябре Сбербанк повысил ставку по ипотечным кредитам на 0,4 процентных пункта. Базовая ставка на покупку строящегося жилья составляет 9,5%, на покупку готового жилья — 9,7–10,1%. Рефинансирует ипотеку Сбербанк по 9,9%.
Кроме того, о повышении ставки сообщил ВТБ. Она выросла на 0,6 процентного пункта с первого января. Теперь стандартные ставки ипотеки на новостройки и готовое жилье составляют от 10,1% до 10,5% годовых. Также для выданных с 1 января кредитов с первоначальным взносом менее 20% ВТБ вводит дополнительную надбавку к ставке в размере 0,5 процентного пункта (кроме ипотеки с материнским капиталом и военной ипотеки).