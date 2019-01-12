Минстрой пообещал поддержать спрос на жильё, если на нём отразится повышение ставок по ипотеке

13:50, 12 января 2019, ПАИ

Минстрой пообещал поддержать покупательский спрос на жилье, если на нём негативно скажется рост ставок по ипотеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства Владимира Якушева.

​«В случае если рост ипотечных ставок начнет негативно влиять на рынок жилья, у Минстроя России готовы предложения по поддержке покупательского спроса», — сказал он.

Напомним, что Сбербанк и ВТБ поднимают ставки по ипотеке.

Сбербанк повышает их с 14 января на 1 процентный пункт. Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% ставка дополнительно повышена на 0,2 процентных пункта. В октябре Сбербанк повысил ставку по ипотечным кредитам на 0,4 процентных пункта. Базовая ставка на покупку строящегося жилья составляет 9,5%, на покупку готового жилья — 9,7–10,1%. Рефинансирует ипотеку Сбербанк по 9,9%.

Кроме того, о повышении ставки сообщил ВТБ. Она выросла на 0,6 процентного пункта с первого января. Теперь стандартные ставки ипотеки на новостройки и готовое жилье составляют от 10,1% до 10,5% годовых. Также для выданных с 1 января кредитов с первоначальным взносом менее 20% ВТБ вводит дополнительную надбавку к ставке в размере 0,5 процентного пункта (кроме ипотеки с материнским капиталом и военной ипотеки).