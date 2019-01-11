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Экономика

Ставки по ипотеке повышают два крупнейших банка России

Два крупнейших российских банка Сбербанк и ВТБ поднимают ставки по ипотеке, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Сбербанк с 14 января поднимет ставки как на новостройки, так и на готовое жилье на 1 процентный пункт. Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% ставка дополнительно повышена на 0,2 процентных пункта.

В октябре Сбербанк повысил ставку по ипотечным кредитам на 0,4 процентных пункта. Базовая ставка на покупку строящегося жилья составляет 9,5%, на покупку готового жилья — 9,7–10,1%. Рефинансирует ипотеку Сбербанк по 9,9%.

Кроме того, о повышении ставки сообщил ВТБ. Она выросла на 0,6 процентного пункта с первого января. Теперь стандартные ставки ипотеки на новостройки и готовое жилье составляют от 10,1% до 10,5% годовых. Также для выданных с 1 января кредитов с первоначальным взносом менее 20% ВТБ вводит дополнительную надбавку к ставке в размере 0,5 процентного пункта (кроме ипотеки с материнским капиталом и военной ипотеки).

Напомним, в середине декабря 2018 года Центробанк второй раз за год поднял ключевую ставку — до 7,75%. При этом, по прогнозам участников рынка, процентные ставки по розничным кредитам могут повыситься на 1–3 процентных пункта.

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