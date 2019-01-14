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Премия "Народное признание"

Игорь Смирнов о «Народном признании – 2018»: Конкурентная борьба положительно влияет на бизнес

«Я считаю, что премия «Народное признание – 2018» однозначно нужна, потому что конкурентная борьба положительно влияет на бизнес», - заявил директор диспетчерской службы заказа такси «ВЕЗЁТ» Игорь Смирнов в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации. Напомним, служба заказа такси «ВЕЗЁТ» вошла в число финалистов премии в номинации «Сервис».

«Я бы не сказал, что было как-то сложно или тяжело, но побороться за выход в финал пришлось», - заключил Игорь Смирнов.

 

Напомним, что первый тур голосования премии «Народное признание — 2018» завершился 9 января. По его итогам определены участники второго тура, который стартовал на сайте ПАИ 11 января. В него попали по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Из 111 кандидатов на награду в 12-ти номинациях борьбу продолжают 36. 

Параллельно начинает работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».

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