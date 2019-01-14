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Общество

Регоператоров по обращению с ТКО предлагается освободить от НДС

Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) могут освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в феврале-марте, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина. Он также отметил, что единая компания-интегратор по переработке отходов будет создана в России в ближайшее время, как только будет подписан указ президента.  Министр отметил, что возглавить её может и кандидат из «Лидеров России» - публичного открытого конкурса автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей».

По данным министерства, компания-интегратор будет взаимодействовать с региональными операторами, также через нее будут идти экологические сборы.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что Правительство приняло решение освободить региональных операторов по обращению с ТКО от НДС. «Мы бы хотели, чтобы это было прямо сейчас. Мы думаем, что Минфин это реализует в ближайшее месяцы - февраль-март. С марта возможно обнуление НДС для региональных операторов», - сказал он.

Напомним, в России 1 января начался переход на новую систему обращения с ТКО, в ее рамках контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу.

Отметим, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах Российской Федерации.

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