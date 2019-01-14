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Общество

Спасатель Дед Мороз подарил праздник великолукским детям

11 января сотрудниками ФГКУ «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Псковской области», совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки Главного управления МЧС России по Псковской области и Великолукским отделением Всероссийского добровольного пожарного общества побывали в гостях у воспитанников ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Великие Луки». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Спасатель Дед Мороз и его помощники показали детям представление, в игровой форме рассказали о правилах пожарной безопасности, пожаробезопасном поведении. Дети приняли самое активное участие во всех конкурсах и викторинах и получили сладкие подарки.

Акция «Спасатель Дед Мороз» организована Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при поддержке общественных советов при МЧС России и территориальных органов проводится с 20 декабря 2018 года по 15 января 2019 года.

Целью акции является создание праздничного настроения, вручение подарков детям, проведение викторин, тематических конкурсов, театральных представлений, уроков пожарной безопасности, а также формирования положительного имиджа сотрудников МЧС России.

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