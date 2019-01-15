Около 40 млрд рублей задолжали потенциальные банкроты в России

09:26, 15 января 2019, ПАИ

По итогам III квартала 2018 года долги потенциальных банкротов в России выросли на 28% и достигли рекордных 39,61 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальный центр банкротств (НЦБ).

По словам специалистов, чаще всего к несостоятельности людей приводят поручительства по долгам бизнеса, а также чрезмерное увлечение микрокредитами и необеспеченными займами.

В прошлом году общая задолженность потенциальных банкротов составляла 30,95 млрд рублей. В среднем на одного банкрота приходится 2–3 крупных займа.