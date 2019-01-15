0
09:51
76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отметят великолучане 16-18 января
09:08
Зоозащитники в тренде
20:46
Оценена стоимость «мусорной строчки» в платёжках за квартиру
19:38
В Псков на практику прибыли курсанты Санкт-Петербургского университета МВД России
18:01
Директор базы «Волынь» о «Народном признании»: Наше присутствие в номинации «Сервис» оправдано
17:01
Крещение – это явление Бога, а не купание в проруби
16:22
Капитальный ремонт ждёт Себежскую районную больницу
Еще новости
Общество

Около 40 млрд рублей задолжали потенциальные банкроты в России

По итогам III квартала 2018 года долги потенциальных банкротов в России выросли на 28% и достигли рекордных 39,61 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальный центр банкротств (НЦБ).

По словам специалистов, чаще всего к несостоятельности людей приводят поручительства по долгам бизнеса, а также чрезмерное увлечение микрокредитами и необеспеченными займами.

В прошлом году общая задолженность потенциальных банкротов составляла 30,95 млрд рублей. В среднем на одного банкрота приходится 2–3 крупных займа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отметят великолучане 16-18 января
15 января 2019
76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отметят великолучане 16-18 января
Оценена стоимость «мусорной строчки» в платёжках за квартиру
14 января 2019
Оценена стоимость «мусорной строчки» в платёжках за квартиру
В Псков на практику прибыли курсанты Санкт-Петербургского университета МВД России
14 января 2019
В Псков на практику прибыли курсанты Санкт-Петербургского университета МВД России
Директор базы «Волынь» о «Народном признании»: Наше присутствие в номинации «Сервис» оправдано
14 января 2019
Директор базы «Волынь» о «Народном признании»: Наше присутствие в номинации «Сервис» оправдано
Капитальный ремонт ждёт Себежскую районную больницу
14 января 2019
Капитальный ремонт ждёт Себежскую районную больницу 1
Медиахолдинг Псковской области подписал соглашение с ПсковГУ
14 января 2019
Медиахолдинг Псковской области подписал соглашение с ПсковГУ 1
Экс-зампред областного комитета по культуре стала пресс-секретарем паломнической службы псковской митрополии
14 января 2019
Экс-зампред областного комитета по культуре стала пресс-секретарем паломнической службы псковской митрополии 3
Замгендиректора компании «Велторф»: Мы очень рады, что вошли в число финалистов премии «Народное признание - 2018»
14 января 2019
Замгендиректора компании «Велторф»: Мы очень рады, что вошли в число финалистов премии «Народное признание - 2018»

Идет загрузка...